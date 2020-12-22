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Бизнес

Новогодняя акция от aitv network

Компания aitv network запускает акцию «Стандарт+ Премиум» и продлевает действие пакета «Простой».

По желанию вы можете подключить один из акционных пакетов.

Теперь у абонентов есть возможность подключиться к акционному пакету «Стандарт+ Премиум» и смотреть бесплатно в течение 6 месяцев более 30 премиальных каналов.

Пакет «Премиум» добавляется к основному пакету «Стандарт» (80 каналов) и предоставляет возможность смотреть дополнительно более 30 увлекательных и интересных каналов всего за 225 сомов в месяц.

Премиальные фильмовые телеканалы вместе с познавательными будут интересны для всей семьи.

Пакет «Простой», а это более 40 интересных и разнообразных каналов, подойдет всем. Всего за 50 сомов в месяц вы можете наслаждаться просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов круглосуточно и без перебоев.

Мы даем гарантию и предоставляем сервисное обслуживание! Больше вам не придется ломать голову, куда обратиться и кого позвать.

  • В случае поломки наши инженеры по установке устранят все неполадки;
  • сall-центр проконсультирует вас по возникшим вопросам и поможет вызвать ремонтную бригаду в случае необходимости;
  • установка и монтаж бесплатно (необходимо только купить оборудование).

Компания желает вам и вашим близким счастливого Нового года!

Оформить заявку вы можете по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177527/
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