Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц

Компания aitv network сообщает о запуске нового тарифного пакета — «Простой»!

Подключи телевидение с ежемесячной оплатой всего 50 сомов и наслаждайся просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов круглосуточно и без перебоев.

В пакет «Простой» входит более 40 интересных каналов.



При желании получить больше каналов всегда есть возможность дополнительно добавить пакеты по своему усмотрению, исходя из вкусовых предпочтений.

В пакеты включено более 120 рейтинговых телеканалов разнообразной тематики: информационно-развлекательные, фильмовые, детские, музыкальные, познавательные, новостные и спортивные. Часть каналов транслируется в высоком качестве HD.

Преимущества телевидения от aitv:

не требуется доступа к интернету;

подключение к любому ТВ;

гарантия и сервисное обслуживание;

установка и монтаж бесплатно.

Поспешите воспользоваться блестящей возможностью!

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.