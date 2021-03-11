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Бизнес

Не пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и АПЛ

Вы любитель футбола и хотели бы не пропускать матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и АПЛ? Тогда подключайтесь к кабельному телевидению aitv network. Запоминающиеся атакующие действия самых крутых футболистов современности, впечатляющие игры самых сильных команд мира, фееричные победы и проигрыши, безвыигрышные серии команд — все это вместе с aitv network.

В программах наших спортивных каналов:

  • лучшие футбольные сборные;
  • мир Премьер-лиги;
  • великие футболисты;
  • футбол, АПЛ;
  • великие спортсмены и не только.

Преимущества телевидения от aitv:

  • не требуется доступа к интернету;
  • подключение к любому ТВ;
  • гарантия и сервисное обслуживание;
  • установка и монтаж проводятся бесплатно (необходимо только купить оборудование).

Поспешите воспользоваться блестящей возможностью!

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185979/
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