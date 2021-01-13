Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц

Телевидение от aitv network — это:
- высокое качество изображения и живого звука;
- подключение к любому ТВ;
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- гарантия и сервисное обслуживание;
- выбор языка и субтитров;
- записи программы на отдельные накопители.
Наши абоненты в настоящее время имеют возможность просмотра более 120 телевизионных каналов высокого качества и приема четырех радиоканалов.
А теперь у вас есть возможность подключиться к телевидению aitv network по акции на выбор:
- подключиться к акционному пакету «Стандарт+ Премиум» и смотреть бесплатно в течение 6 месяцев более 30 премиальных каналов.
Пакет «Премиум» добавляется к основному пакету «Стандарт» (80 каналов) и предоставляет возможность смотреть дополнительно более 30 увлекательных и интересных каналов всего за 225 сомов в месяц.
Премиальные фильмовые и познавательные телеканалы будут интересны для всей семьи.
- Подключиться к пакету «Простой», а это более 40 интересных и разнообразных каналов на любой вкус. Всего за 50 сомов в месяц вы можете наслаждаться просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов круглосуточно и без перебоев.
Мы даем гарантию и предоставляем сервисное обслуживание! Больше вам не придется ломать голову, куда обратиться и кого позвать. В случае поломки наши инженеры по установке устранят все неполадки. Наш сall center проконсультирует вас по возникшим вопросам и поможет вызвать ремонтную бригаду в случае необходимости.
Установка и монтаж бесплатно (необходимо только купить оборудование).
Компания желает вам и вашим близким счастливого старого Нового года!
Оформить заявку вы можете по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.
Лицензия ГАС КР 15-1314.