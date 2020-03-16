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Бизнес

Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине

Нарынская область Кыргызстана — это одна из самых высокогорных областей страны с низкой плотностью населения. В силу географических особенностей работы по строительству волоконно-оптических линий связи затруднены. Но, несмотря на все трудности, ОАО «Кыргызтелеком» успешно реализует проект по устранению цифрового неравенства.

В пяти районах Нарынской области уже имеют выход в Сеть 24 айыл окмоту. Кроме того, ведутся работы по дополнительному подключению населенных пунктов по трассе прохождения линий связи. В селах абоненты смогут заходить в Сеть по технологии Wi-Fi.

В селе Арал Жумгальского района Нарынской области интернетом пользуется 21 абонент, а также подключены: школа, ФАП и транспортно-контрольный пункт «Арал». До реализации данной государственной программы в этом селе только мечтали об интернете.

ОАО «Кыргызтелеком» является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства и обеспечения равных возможностей для всех жителей регионов республики.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146647/
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