Иммунная система сама может справиться с онкологией

Во всем мире рак входит в число наиболее распространенных причин смерти. Ежегодно миллионам людей ставится страшный диагноз. За последние несколько лет ученые достигли серьезных успехов в борьбе со злокачественными новообразованиями. В настоящее время благодаря использованию персонализированного лечения и иммунотерапии увеличилась продолжительность жизни больных раком.

«Благодаря иммунотерапевтическим препаратам появились новые варианты лечения, которые используются либо как альтернатива химиотерапевтическим препаратам, либо в качестве адъювантной терапии. Важно, что они не отражаются отрицательно на качестве жизни пациента», — говорит доктор медицинских наук, профессор онкологии клиники Acıbadem Maslak Йешим Эральп.

Фото Acıbadem. Профессор онкологии клиники Acıbadem Maslak Йешим Эральп

Она поясняет, что в основу персонализированного лечения заложены генетические особенности пациента и злокачественного новообразования. Ученые обнаружили, что клетки даже одного типа рака на молекулярном уровне имеют существенное различие. Поэтому делается анализ генетических кодов, а затем разрабатывается целевой протокол лечения. Что касается иммунотерапии, то, в отличие от химиотерапии, метод нацелен на иммунную систему, а не на опухоль. Ведь лучшим средством борьбы с любой болезнью был и останется собственный организм: клетки-воины иммунной системы идентифицируют, а затем убивают раковые клетки. При этом серьезные побочные эффекты отсутствуют. Иммунотерапию назвали методом, который путем укрепления иммунной системы позволит ей самостоятельно одержать победу над раком.

Если иммунная система не идентифицирует «раковые клетки»...

Иммунная система успешно борется с клетками, которые ежедневно вырабатываются в нашем организме и имеют ненормальный генетический код. Реакция организма на вредные новообразования называется «иммунный ответ». Иммунная система способна отличить раковые клетки от здоровых тканей и уничтожить их. Но при определенных условиях в идентификации злокачественных клеток происходят изменения. Это приводит к тому, что иммунная система не может распознать клетки, которые должны быть уничтожены. Раковые клетки подавляют иммунную систему, формируют вокруг себя защитный барьер. Это приводит к их росту и бесконтрольному распространению в организме.

Иммунотерапия открывает путь для борьбы

Иммунотерапия стала мощным оружием в борьбе с неуправляемыми, растущими раковыми клетками. Ее принцип — уничтожение злокачественных клеток путем укрепления иммунной системы. Устранение созданного раковыми клетками иммунного тормоза возвращает системе способность вновь начать борьбу. В отличие от химиотерапии, метод не дает серьезных (тошнота, рвота, выпадение волос) побочных эффектов.

Новая эра в лечении

Впервые иммунотерапия была применена для лечения злокачественной меланомы и рака почки, невосприимчивых к химио- и лучевой терапии. Использовавшиеся для лечения этих раковых заболеваний лекарства старого поколения не были эффективны, возникали побочные эффекты.

На основании проведенного в 2018 году докторами Джеймсом Эллисоном и Тасуку Хонхо исследования по иммунологии была создана группа лекарств. Их назвали «ингибиторы иммунной контрольной точки (ICI)». Новые препараты деактивируют тормоз иммунной системы, что позволяет защитной системе организма бороться с раком.

Доктор Йешим Эральп подчеркивает, что эти лекарственные средства ознаменовали новую эру в иммунотерапии.

Успехи и достижения

Важно отметить, что применение ингибиторов иммунной контрольной точки (ICI) дало хорошие результаты не только в лечении злокачественной меланомы и рака почек, но и других видов рака. Например, применение ICI в сочетании с химиотерапией при лечении рака легких продлевает пациентам жизнь на три года и более.

Йешим Эральп заметила, что иммунотерапия — это альтернатива химиотерапии, которая связана с тяжелыми побочными эффектами при раке с «микросателлитной нестабильностью (MSI)» в их генетической структуре. Ее можно использовать для борьбы с раком желчного протока, который невосприимчив почти ко всем химиотерапевтическим препаратам.

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