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Бизнес

На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка

На месторождении Джеруй за ноябрь 2019 ― январь 2020 года добыто и складировано 35 тысяч тонн балансовой руды со средним содержанием золота 1,85 грамма на тонну. Тем временем завершаются строительно-монтажные работы, ведется пусконаладка.

На стадии завершения:

  • монтаж металлоконструкций, ограждений и листовой стали главного корпуса ЗИФ, участка сгущения и выщелачивания, склада дробленой руды;
  • установка основного технологического оборудования, обвязка трубопроводов в цехах;
  • центральная пробирно-аналитическая лаборатория и административно-бытовой комплекс (ведутся отделочные работы);
  • инженерные сети промышленной площадки, которые включают в себя три трансформаторные подстанции, систему производственного и противопожарного водоснабжения, а также тепловые и канализационные сети (готовность ― 80 процентов);
  • хвостохранилище (готовность ― 95 процентов).

Все работы идут по графику.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/142642/
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