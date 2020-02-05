На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка

На месторождении Джеруй за ноябрь 2019 ― январь 2020 года добыто и складировано 35 тысяч тонн балансовой руды со средним содержанием золота 1,85 грамма на тонну. Тем временем завершаются строительно-монтажные работы, ведется пусконаладка.
На стадии завершения:
- монтаж металлоконструкций, ограждений и листовой стали главного корпуса ЗИФ, участка сгущения и выщелачивания, склада дробленой руды;
- установка основного технологического оборудования, обвязка трубопроводов в цехах;
- центральная пробирно-аналитическая лаборатория и административно-бытовой комплекс (ведутся отделочные работы);
- инженерные сети промышленной площадки, которые включают в себя три трансформаторные подстанции, систему производственного и противопожарного водоснабжения, а также тепловые и канализационные сети (готовность ― 80 процентов);
- хвостохранилище (готовность ― 95 процентов).
Все работы идут по графику.