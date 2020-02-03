Термин «ядерная медицина» не каждым воспринимается однозначно — опасения возникают из-за ассоциации с опасной для человека радиацией. А между тем это одно из инновационных направлений в области здравоохранения, где для лечения и диагностики используются радиоактивные изотопы. Они помогают обнаружить опухоль на ранней стадии и тем самым увеличить шансы на выздоровление.

Применяемая в ядерной медицине методика позволяет исследовать практически все органы. Ее успешно применяют в эндокринологии, урологии, гастроэнтерологии, неврологии, пульмонологии, ортопедии, онкологии, кардиологии и других отраслях медицины.

О возможностях ядерной медицины, достигнутых с ее помощью успехах в лечении онкологических больных, рассказывает специалист по ядерной медицине клиники Acıbadem Altunizade, заведующий кафедрой ядерной медицины на медицинском факультете университета Acıbadem профессор Эркан Вардарели.

Фото Acıbadem . Профессор Эркан Вардарели

«Умные молекулы» находят и распознают патологию

С помощью так называемых «умных молекул» происходит проверка тканей и органов. Для определения местоположения они маркируются радиоактивными материалами. Дозировка радиоактивных материалов настолько низкая, что здоровью пациента ничего не угрожает — все дозы соответствуют нормам, установленным Международным агентством по атомной энергии. Количество используемых при сцинтиграфии радиоактивных веществ равнозначно количеству, которое люди получают в течение двух часов полета на самолете или нахождении под лучами солнца на морском берегу.

Применение для диагностики и лечения

Каждая опухоль имеет свою специфику, от правильного лечения зависит конечный результат. В последние годы в медицине произошел огромный скачок вперед, медики научились побеждать многие виды рака.

Использование для диагностики метода ПЭТ КТ позволяет определить вид опухоли, заметить даже мельчайшие, размером от 4 миллиметров новообразования. Процедура — безболезненная, результаты известны сразу же после ее проведения.

Радиоактивный материал подбирается исходя из того, какой орган подлежит исследованию. Для эффективного лечения из аномальных участков берутся молекулы, помечаются определенным радиоактивным веществом и вводятся обратно в организм.

Профессор сети клиник Acıbadem о развитии ядерной медицины

Доктор Эркан Вардарели отмечает, что в последние годы эта область сильно изменилась, и он упоминает о появлении высокопроизводительных методов диагностики, таких как сцинтиграфия печени, магнитно-резонансная сцинтиграфия и сцинтиграфия костей: «В наше время благодаря развитию технологий и визуализации мы можем находить, лечить и контролировать злокачественные заболевания, обнаружить, как работают здоровые и злокачественные ткани. Сегодня мы можем бороться с болезнями, которые невозможно было вылечить несколько лет назад».

Современные технологии в Acıbadem



Профессор Эркан Вардарели говорит, что в сети клиник Acıbadem используются современные и новейшие технологии. В подготовке радиофармпрепаратов помогает лаборатория. Кроме того, одним из исследований является денситометрия кости. Врачи клиники Altunizade обладают большим опытом в применении современных методов ядерной медицины. В Acıbadem раковые заболевания лечатся многопрофильными командами докторов с многолетним опытом (хирургами, онкологами, радиотерапевтами, экспертами в области радиологии, ядерной медицины). Каждый случай тщательно рассматривается и обсуждается на медицинском консилиуме.

По словам доктора Эркан Вардарели, благодаря ядерной медицине появилась возможность обнаруживать малейшие изменения в работе органов, своевременно определить необходимость в операциях или наоборот отказаться от преждевременного оперативного вмешательства. Профессор отмечает растущую популярность методики, врачи все чаще используют ее для диагностики и лечения.

Представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик)

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