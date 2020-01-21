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Бизнес

Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь

Постоянному представительству Азиатского банка развития

(Постпредство АБР) в Кыргызской Республике

требуется

СЕКРЕТАРЬ/АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АССИСТЕНТ

с отличным знанием английского языка и опытом работы на компьютере (на длительный срок).

Обязанности:

  • прием и регистрация посетителей Постпредства;
  • учет корреспонденции и дипломатической почты штаб-квартиры АБР;
  • организация встреч;
  • прием телефонных звонков;
  • компьютерный набор документов (при необходимости);
  • помощь в организации повседневной офисной работы.

Требования:

  • ответственность, способность четко исполнять свои обязанности;
  • вежливость и уважение к деловым партнерам и посетителям;
  • диплом университета (степень бакалавра);
  • соответствующий опыт работы не менее двух лет в международной организации  преимущество;
  • положительные личностные качества, коммуникативные навыки и способность работать с представителями различных культур/национальностей.

Работодатель оставляет за собой право одного месяца испытательного срока.

Заявки с пометкой ADB KYRM Receptionist не позднее 27 января 2020 года отправить по адресу: директору Постпредства АБР, Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 21, бизнес-центр «Орион», 6-й этаж, fax: +996312986761.

Email: aaskarbek@adb.org

В связи с большим количеством поступающих заявлений АБР свяжется только с кандидатами, прошедшими предварительный отбор в короткий список.

www.adb.org

Полный текст объявления доступен по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/141021/
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