Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь

Постоянному представительству Азиатского банка развития (Постпредство АБР) в Кыргызской Республике требуется СЕКРЕТАРЬ/АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АССИСТЕНТ с отличным знанием английского языка и опытом работы на компьютере (на длительный срок).

Обязанности:

прием и регистрация посетителей Постпредства;

учет корреспонденции и дипломатической почты штаб-квартиры АБР;

организация встреч;

прием телефонных звонков;

компьютерный набор документов (при необходимости);

помощь в организации повседневной офисной работы.

Требования:

ответственность, способность четко исполнять свои обязанности;

вежливость и уважение к деловым партнерам и посетителям;

диплом университета (степень бакалавра);

соответствующий опыт работы не менее двух лет в международной организации — преимущество;

преимущество; положительные личностные качества, коммуникативные навыки и способность работать с представителями различных культур/национальностей.

Работодатель оставляет за собой право одного месяца испытательного срока.

Заявки с пометкой ADB KYRM Receptionist не позднее 27 января 2020 года отправить по адресу: директору Постпредства АБР, Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 21, бизнес-центр «Орион», 6-й этаж, fax: +996312986761. Email: aaskarbek@adb.org

В связи с большим количеством поступающих заявлений АБР свяжется только с кандидатами, прошедшими предварительный отбор в короткий список.

www.adb.org

Полный текст объявления доступен по ссылке.