Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь

Постоянному представительству Азиатского банка развития
(Постпредство АБР) в Кыргызской Республике
требуется
СЕКРЕТАРЬ/АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АССИСТЕНТ
с отличным знанием английского языка и опытом работы на компьютере (на длительный срок).
Обязанности:
- прием и регистрация посетителей Постпредства;
- учет корреспонденции и дипломатической почты штаб-квартиры АБР;
- организация встреч;
- прием телефонных звонков;
- компьютерный набор документов (при необходимости);
- помощь в организации повседневной офисной работы.
Требования:
- ответственность, способность четко исполнять свои обязанности;
- вежливость и уважение к деловым партнерам и посетителям;
- диплом университета (степень бакалавра);
- соответствующий опыт работы не менее двух лет в международной организации — преимущество;
- положительные личностные качества, коммуникативные навыки и способность работать с представителями различных культур/национальностей.
Работодатель оставляет за собой право одного месяца испытательного срока.
Заявки с пометкой ADB KYRM Receptionist не позднее 27 января 2020 года отправить по адресу: директору Постпредства АБР, Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 21, бизнес-центр «Орион», 6-й этаж, fax: +996312986761.
Email: aaskarbek@adb.org
В связи с большим количеством поступающих заявлений АБР свяжется только с кандидатами, прошедшими предварительный отбор в короткий список.
Полный текст объявления доступен по ссылке.