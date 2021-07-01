Краны, тракторы и бульдозеры. МЧС получило новую тяжелую технику

В Бишкеке на Старой площади состоялась церемония передачи более 80 единиц тяжелой техники, которую МЧС Кыргызстана получило в рамках проекта Азиатского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Были переданы 28 экскаваторов, 8 погрузчиков, 7 бульдозеров, 2 автогрейдера, 8 кранов-манипуляторов, 4 крана, 10 самосвалов, 2 авторемонтных мастерские, 4 бензовоза, а также трактор с восемью тралами, способными перевозить 40 тонн груза, два пассажирских микроавтобуса и 2 легковых автомобиля», — сообщили в ведомстве.
Техника будет распределена по областным управлениям по всей стране и будет использоваться для предотвращения чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф.