Краны, тракторы и бульдозеры. МЧС получило новую тяжелую технику

В Бишкеке на Старой площади состоялась церемония передачи более 80 единиц тяжелой техники, которую МЧС Кыргызстана получило в рамках проекта Азиатского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Были переданы 28 экскаваторов, 8 погрузчиков, 7 бульдозеров, 2 автогрейдера, 8 кранов-манипуляторов, 4 крана, 10 самосвалов, 2 авторемонтных мастерские, 4 бензовоза, а также трактор с восемью тралами, способными перевозить 40 тонн груза, два пассажирских микроавтобуса и 2 легковых автомобиля», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отмечают, что такое большое количество тяжелой техники передается им впервые. Новое оборудование существенно поспособствует повышению качества и эффективности работы министерства, поднятию материально-технической базы МЧС на новый уровень.

Техника будет распределена по областным управлениям по всей стране и будет использоваться для предотвращения чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф.