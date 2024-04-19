Азиатский банк развития готов финансировать строительство Камбаратинской ГЭС-1

В Вашингтоне (США) состоялась встреча председателя кабинета министров Акылбека Жапарова с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На встрече обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и АБР, в частности ход реализации актуальных проектов, финансируемых АБР.

Особое внимание уделили участию АБР в финансировании масштабного проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Акылбек Жапаров обозначил президенту АБР основополагающие преимущества упомянутого проекта, предполагаемую модель финансирования, потенциальное влияние на энергетическую безопасность стран Центральной Азии и другие данные, представляющие интерес к участию в финансировании данного проекта.

Масацугу Асакава подтвердил готовность банка участвовать в финансировании Камбаратинской ГЭС-1 и поддержке проектов, способствующих устойчивому развитию энергетического сектора и инфраструктуры в регионе.

Объем финансовой поддержки и финансовые инструменты будут зависеть от структуры финансовой модели проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Президент АБР подчеркнул, что банк располагает широким спектром финансовых инструментов, начиная от высоко льготных суверенных кредитов государствам-участникам и заканчивая кредитованием по линии частного сектора и выдачей различных гарантий.

По итогам встречи Акылбек Жапаров пригласил его принять участие в инвестиционном энергетическом форуме, который пройдет в Вене (Австрия) в начале июня 2024 года. Он будет посвящен проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 и соберет различных инвесторов со всего мира.

В целях проведения более обстоятельных переговоров Масацугу Асакава согласился участвовать в мероприятии.

Планируется, что на форуме в Вене примут важные стратегические решения и озвучат заявления заинтересованных сторон относительно строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Отметим, по приглашению главы государства Садыра Жапарова президент АБР посетит Кыргызстан в ноябре по случаю 30-летия со дня установления сотрудничества между банком и республикой для ознакомления с проектами, реализуемыми АБР, и двусторонних встреч на высоком уровне.