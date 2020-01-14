Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem

По данным доктора медицинских наук, профессора Тайяра Сарыоглу из клиники Acıbadem Bakırköy, ежегодно во всем мире рождается более 1 миллиона младенцев с врожденным пороком сердца.

Международная сеть клиник Acıbadem 23 ноября 2019 года организовала в клинике Acıbadem Altunizade в Стамбуле однодневное мероприятие, посвященное теме «Транспозиция магистральных артерий: от рождения до взрослой жизни». На симпозиуме специалисты по детской кардиологии и кардиохирургии поделились идеями и видениями, знаниями и опытом, а также получили возможность наладить профессиональные контакты, представляющие большую ценность.

Посредством презентаций, интерактивных заседаний и дискуссий в группах лекторы из Египта, Бахрейна и клиники Acıbadem рассказали обо всех ключевых аспектах транспозиции магистральных артерий, включая пренатальную диагностику, лечение новорожденных, варианты хирургического вмешательства, связанные с этим аномалии, повторные операции и результаты.

Центр обслуживания международных пациентов спроектирован как универсальный сервисный центр и готов поддерживать каждого, начиная с первого обращения до возвращения в свою родную страну.

Педиатрическая группа Acıbadem по терапии сердца объединяет опытных специалистов в областях детской сердечнососудистой хирургии, детской сердечнососудистой анестезии и ОИТ, детской кардиологии, визуализации сердца (МРТ / КТ) и неонатологии. За 30 лет показатель успешности операций составляет более 95 процентов среди 15 тысяч пациентов: почти 5 тысяч пациентов из Ирака, Ливии, Египта, Алжира, балканских стран, Румынии, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Исключительный уход за пациентами здесь основан на тщательном и постоянном внимании как к клиническому качеству, так и к безопасности. После операции дети поступают в отделение интенсивной терапии, оснащенное инновационными системами, которые облегчают хирургам, медсестрам и другим специалистам наблюдение и уход за пациентом.

Гостям симпозиума провели экскурсию по клинике Acıbadem Altunizade, предоставляющей медицинские услуги на площади, которая охватывает 98 тысяч квадратных метров со стационарной вместимостью 350 коек, и с отделением интенсивной терапии вместимостью 75 коек.

На территории клиники Acıbadem Altunizade с ее медицинскими технологиями, технической инфраструктурой, опытными медицинскими специалистами и их междисциплинарным подходом также расположены несколько специализированных учреждений, начиная от центров нейрохирургии и заканчивая центрами клеточного лечения и роботизированной хирургии.

«Ежегодно более 600 пациентов из разных уголков мира с врожденными заболеваниями сердца выбирают Acıbadem Healthcare Group, чтобы пройти лечение и наконец избавиться от этой проблемы. В Acıbadem Healthcare Group используют современные технологии диагностики и лечения для всего спектра сердечных заболеваний. В детском кардиологическом центре Acıbadem, который является центром № 1 в Турции, все виды педиатрических операций на сердце выполняются известными и признанными на национальном и международном уровне кардиохирургами с использованием самых передовых технологий в мире, — говорит сердечнососудистый хирург Acıbadem Bakırköy, доктор медицинских наук, профессор Тайяр Сарыоглу. — Более чем 90 процентов детей с диагнозом «врожденный порок сердца» имеют шанс снова стать здоровыми, но это требует использования передовых технологий и специализации. Треть новорожденных с ишемической болезнью сердца (ИБС) нуждается в хирургическом вмешательстве и лечении в первые дни жизни (первые 30 дней)».

Представительство ACIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик), телефоны: +996312624588, +996702000252.