В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».

Согласно поправкам, за изнасилование и совершение других насильственных действий сексуального характера, а также за убийство малолетних детей предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 20 лет до пожизненного заключения.

Принятыми поправками изнасилование и насильственные действия сексуального характера вновь переведены из средней в тяжкую категорию.

Напомним, до 2000 года изнасилование в Казахстане считалось тяжким преступлением, пока парламент РК не перевел это преступление в категорию средней тяжести, что позволяло во многих случаях прекращать дела за примирением сторон, и в итоге насильники оставались безнаказанными.

Следует отметить, что данные поправки президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал еще в своем сентябрьском послании народу.

«Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей», — сказал тогда глава Казахстана в своем выступлении.

Важно, что Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» также усиливает наказание за распространение наркотиков. Так, пожизненное лишение свободы грозит за продажу наркотиков несовершеннолетним посредством интернета, в ночных клубах, кафе, парках и т. д.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому за нарушение Правил дорожного движения в нетрезвом состоянии водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Важно отметить, что решение ужесточить законодательство в этой сфере было продиктовано тем, что ежегодно в республике выявляют более 30 тысяч случаев управления автомобилем в нетрезвом виде. В 2019 году по вине пьяных водителей на дорогах республики погибли и получили различные травмы более тысячи человек.

Напомним, ранее закон не учитывал, находился ли автолюбитель в состоянии алкогольного опьянения или нет на момент нарушения ПДД. Теперь же наличие алкоголя в крови позволяет квалифицировать деяние как тяжкое преступление, что исключает возможность примирения сторон. В случае гибели человека или нескольких людей в результате ДТП виновному грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет и пожизненное лишение прав.

Итак, согласно статье 345-1 УК РК, за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии водителю грозит одно из следующих наказаний: штраф в размере до 1 тысячи минимальных расчетных показателей; исправительные работы в том же размере; привлечение к общественным работам на срок до 400 часов; ограничение свободы на срок до одного года или же лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет.

Пожизненное лишение права управлять транспортным средством грозит нарушителю за повторное нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, и если человек остался без водительского удостоверения, но сел за руль пьяным.