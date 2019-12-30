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Бизнес

MegaCom в очередной раз подтвердил нацеленность на качество

В сентябре 2019 года в компании MegaCom был проведен ресертификационный аудит по международному стандарту ISO 9001:2015, результатом которого командой внешних аудиторов было принято решение о выдаче международного сертификата качества.

В ходе аудита мировой лидер на рынке контроля, экспертизы, испытаний и сертификации TÜV International Certification (TIC) подтвердил соответствие системы менеджмента качества MegaCom требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Аудиторы дали высокую оценку развитию системы качества в процессах обслуживания абонентов, работы с поставщиками, закупок, выполнению контрактных обязательств и технических требований к предоставлению услуг связи.

Опираясь на всемирно принятые принципы СМК, компания MegaCom на вершину целей развития ставит удовлетворенность своих абонентов качеством предоставляемых услуг и продуктов. «Живая» система менеджмента качества в компании является мощным инструментом повышения эффективности бизнеса, который позволяет решать возникающие трудности и занимать лидирующие позиции на рынке.
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