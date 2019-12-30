Компания MegaCom продолжает дарить скидки в честь Нового года!

С 30 по 31 декабря 2019 года при обращении в центры продаж и обслуживания и фирменные салоны компании предоставляется скидка на приобретение номеров платной категории:

«золото» со скидкой 90 процентов (стоимость номера со скидкой всего 300 сомов);

«платина 7500» со скидкой 75 процентов (стоимость номера со скидкой 1 тысяча 875 сомов);

«платина 15 000» со скидкой 75 процентов (стоимость номера со скидкой 3 тысячи 750 сомов);

«платина 30 000» со скидкой 75 процентов (стоимость номера со скидкой 7 тысяч 500 сомов).

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Скидки действуют при обязательном подключении одного из пакетов тарифного плана «СуперВыгодный» на ваш выбор: «Супервыгодный 395», «Супервыгодный 595», «Супервыгодный 795».