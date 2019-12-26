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Бизнес

Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom

Если вы любитель сериалов и теряетесь в догадках, что посмотреть сейчас и в грядущие новогодние праздники, то воспользуйтесь онлайн-сервисом Amediateka от MegaCom и наслаждайтесь просмотром известных по всему миру многосерийных фильмов прямо с экрана своего смартфона!

Буквально на днях вышел финал популярного фэнтези-сериала «Темные начала», который уже доступен к просмотру на портале amediateka.megacom.kg. Заманчивый актерский состав, захватывающая история, красивая визуальная составляющая — самое время посмотреть, что же получилось у создателей сериала в самом финале. Скачивайте приложение из App Store или Google Play.

Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆ и подписаться на портал. 

Стоимость подписки составляет 15 сомов в день. Сервис доступен с компьютера, планшета или смартфона.

Подробнее на amediateka.megacom.kg.
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