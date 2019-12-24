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Бизнес

Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!

До Нового года осталось совсем немного времени! Чем порадовать себя и своих близких в этот долгожданный праздничный день? Красивые и легко запоминающиеся номера от MegaCom – подходящий вариант для отличного презента!

С 15 по 29 декабря 2019 года во всех Центрах продаж и обслуживания действует акция, в рамках которой все желающие смогут приобрести номера категорий «Золото» и «Платина 7 500» со скидкой 50 процентов!

Не упустите возможность купить для себя или в подарок своим близким красивый и легко запоминающийся «золотой» номер всего за 1 тысячу 500 сомов, а «платиновый» – за 3 тысячи 750 сомов!

Акция действует при подключении одного из пакетов #Супервыгодный 115 / #Супервыгодный 145 / #Супервыгодный 195.

Ознакомиться с адресами всех офисов компании MegaCom можно на официальном сайте megacom.kg
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