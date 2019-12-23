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Бизнес

Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!

Платежные терминалы компании MegaCom пользуются большой популярностью. Ведь благодаря им можно оплатить более 300 услуг, в том числе коммунальные услуги, проводной интернет, центры обслуживания домофонов, детские сады, справку о несудимости, штрафы за нарушение ПДД, а также пополнить мобильный кошелек MegaPay и баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom без комиссии!

Для быстрой и легкой оплаты без очередей и в любое удобное время:

  • выбрать нужный раздел;
  • найти необходимую услугу и ввести реквизиты;
  • внести деньги в купюроприемник и подтвердить платеж;
  • получить чек с подтверждением оплаты. Адресат получит платеж моментально.

Аппараты, окрашенные в фирменные цвета мобильного оператора связи, установлены в самых доступных и многолюдных местах Бишкека, Оша и Чуйской области. Найти ближайший терминал можно на официальном сайте компании, а также в справочнике 2ГИС по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в Бишкеке) и https://go.2gis.com/yrnou (в Оше).
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