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Бизнес

Римские каникулы с Mastercard от KICB!

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк рад поделиться долгожданной новостью! Подведены итоги первого промежуточного этапа акции «Римские каникулы с Mastercard от KICB!».

В головном офисе банка KICB 20 декабря 2019 года прошло торжественное награждение победителей. Подарки счастливым участникам акции вручила член правления банка KICB Елена Таирова: «В первом туре акции приняло участие большое число клиентов из разных регионов страны. Такой охват подтверждает доверие наших клиентов. Открывайте карты KICB, совершайте покупки и выигрывайте замечательные призы в рамках наших многочисленных акций! Добро пожаловать в KICB!»

Напомним, в первом промежуточном туре разыгрывалось 10 ценных призов. Победители были определены по наибольшему объему проведенных транзакций, при этом минимальным количеством за промежуточный период было 30 операций.

Главный приз первого этапа — ноутбук — достался Абдыласу Жолдошбаеву.

На награждении он рассказал, как решил принять участие в акции. А также рассказал об удобстве бесконтактных платежей через карту Mastercard от KICB: «Я увидел в интернете рекламу акции «Римские каникулы с Mastercard от KICB!» и сразу же решил принять участие. Начал оплачивать практически все свои покупки банковской картой и сегодня стал победителем первого этапа!»

 

Безналичная оплата очень удобна, не нужно носить с собой деньги, достаточно иметь карту Mastercard от KICB. Я планирую и дальше участвовать в акции и хочу отправиться в путешествие со своей семьей!

Абдылас Жолдошбаев

Отметим, что сейчас в самом разгаре второй промежуточный этап акции, в рамках которого также будут разыграны ценные призы.

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За него будут бороться все карты, участвовавшие в промежуточных этапах акции «Римские каникулы с Mastercard от KICB!».

Банк KICB искренне поздравляет всех победителей и благодарит клиентов за активное участие в первом промежуточном этапе акции.

Условия участия в акции просты: совершайте покупки картами Mastercard от KICB и выигрывайте подарки!

Акция состоит из двух промежуточных и финального этапов:

Промежуточные:

первый: 01.11.2019 — 30.11.2019;
второй: 01.12.2019 — 31.12.2019.

Финальный:

01.11-2019 — 31.01.2020.

Полная информация об акции по ссылке.

За подробной консультацией об акции обращайтесь в круглосуточный кол-центр банка по телефонам 0312620101, 0553620101, www.kicb.net.
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