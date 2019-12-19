Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom

Общайтесь еще выгоднее, подключив тарифную опцию «Пакеты минут и SMS» от MegaCom, которая позволит значительно экономить на стоимости внесетевых звонков и SMS-сообщений.
За еженедельную или ежемесячную абонентскую плату доступны на выбор три вида пакетов:
- бесплатные минуты на номера других мобильных операторов КР;
- бесплатные минуты внутри сети MegaCom;
- бесплатные SMS-сообщения внутри сети MegaCom.
А самое главное — подключить выбранный пакет можно тогда, когда это действительно необходимо. К примеру, если вам нужно совершить срочный вызов вне сети, а на балансе недостаточно средств.
Подробнее на официальном сайте: www.megacom.kg.