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Бизнес

Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom

Общайтесь еще выгоднее, подключив тарифную опцию «Пакеты минут и SMS» от MegaCom, которая позволит значительно экономить на стоимости внесетевых звонков и SMS-сообщений.

За еженедельную или ежемесячную абонентскую плату доступны на выбор три вида пакетов:

  • бесплатные минуты на номера других мобильных операторов КР;
  • бесплатные минуты внутри сети MegaCom;
  • бесплатные SMS-сообщения внутри сети MegaCom.

А самое главное  подключить выбранный пакет можно тогда, когда это действительно необходимо. К примеру, если вам нужно совершить срочный вызов вне сети, а на балансе недостаточно средств.

Подробнее на официальном сайте: www.megacom.kg.
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