Отличная новость для тех, кто планирует покупку смартфонов со стильным дизайном, большими яркими экранами и мощной начинкой:

Сеть магазинов O!Store сообщает о начале акции «Купи смартфон Huawei — получи фитнес-браслет Huawei Band 4e в подарок!».

В праздничный период с 16 декабря 2019-го по 31 января 2020 года за покупку смартфона Huawei из списка вы получите дополнительный подарок — фитнес-браслет Huawei band 4e.

Фитнес-браслет Huawei Band 4e оснащен набором интеллектуальных функций и технологий для мониторинга спортивных тренировок, среди которых шестиосевой сенсор движения, отслеживание параметров бега, режим баскетбольной тренировки, профессиональный анализ и подбор рекомендаций по технике и многое другое. В браслете предусмотрена возможность ношения как на руке, так и на кроссовке.

Спешите принять участие в акции, ведь количество подарков ограничено! Любой из указанных смартфонов также можно купить в кредит или в рассрочку. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону 0705007000 или пишите консультантам на сайте ostore.kg. Адреса ближайших магазинов вы можете узнать здесь.

За подарками в O!Store.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.