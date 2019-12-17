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Бизнес

За новогодними подарками — в MegaStore!

В канун Нового года абсолютно всех объединяет одна общая традиция  покупка подарков самым близким и родным людям.

Чтобы выбор презента не стал головной болью, а оказался приятным делом, посетите MegaStore, где вы легко и быстро найдете то, что обязательно порадует родных в праздничный день.

Смартфон 

Отличное и беспроигрышное решение для подарка. В офисах продаж MegaStore каждый посетитель сможет приобрести новый современный телефонный аппарат мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, Apple, Honor по самым привлекательным ценам. Наряду с этими смартфонами также представлены и бюджетные аппараты, по стоимости не превышающие 700 сомов.  

Стильные аксессуары

  также отличный вариант. Беспроводные наушники, карманные аккумуляторы, Bluetooth-колонки, умные часы и многое другое  широкий выбор полезных аксессуаров поможет выбрать нужный подарок.    

Красивые номера MegaCom

Подберите в подарок своим близким уникальный номер с любимыми или счастливыми числами, по дате рождения или просто красивую комбинацию, которая подчеркнет статус человека. В преддверии Нового года во всех MegaStore действуют праздничные акции, в рамках которых можно приобрести номера категорий «Золото» и «Платина 7 500» со скидкой 50 процентов!  

Выгодное и комфортное общение

Такой презент точно будет оценен по достоинству. Подключите тариф и дополните его всеми необходимыми опциями с учетом личных предпочтений того, кому адресован подарок, и он сможет пользоваться всеми услугами связи без ограничений. Специалисты MegaStore с радостью помогут выбрать то, что действительно нужно вам. 

В MegaStore приобрести любой понравившийся смартфон можно в рассрочку или кредит, для оформления которых нужны всего два документа: паспорт и справка о заработной плате за последние шесть месяцев или копия патента за последние три месяца.  

Рассрочка выдается на три или шесть месяцев, процентная ставка – 0 процентов, первоначальный взнос не требуется, без переплат при последующих выплатах. Кредитование выдается на срок от 3 до 18 месяцев.

Приходите в MegaStore и совершайте приятные и выгодные покупки!  
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