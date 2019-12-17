Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании

К такому выводу пришли участники итогового общественного обсуждения проблем поливной воды и плачевного состояния внутрихозяйственных ирригационных каналов. На мероприятие со всех областей республики приехали главы айыл окмоту и представители Ассоциаций водопользователей.

Заместитель директора Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики Кадырали Иманов, являющийся председателем инициативной группы по проблемам поливной воды, рассказал о наиболее острых проблемах в ирригационной сфере, выявленных в регионах в ходе общественных обсуждений.

В течение двух месяцев в региональных обсуждениях приняли участие 560 человек из 33 районов, они подтвердили наличие и важность проблем с поливной водой.

Сегодня 18 тысяч 691 километр ирригационных каналов остро нуждается в реабилитации. В среднем для реабилитации 1 метра канала необходимо $200.

Информация о региональных обсуждениях доступна по ссылке.

Вместе с тем ранее государство выдало Ассоциациям водопользователей льготный кредит для реабилитации внутренних ирригационных каналов, за счет которых 133 АВП из 485 реабилитировали всего 2 тысячи 309 километров каналов. На сегодня общий долг за реабилитацию этих каналов составляет около 600 миллионов сомов, из них 300 миллионов сомов это сумма просроченной задолженности, на которую начисляются пени и штрафы каждый день.

В итоговом обсуждении проблемы участие приняли депутаты Жогорку Кенеша и представители соответствующих министерств и ведомств.

Главы айыл окмоту и председатели Ассоциаций водопользователей высказали свои проблемы и обратились с просьбой к ним решить проблемы недостатка поливной воды и разбитых земляных каналов.

Фермеры отметили, что при должном обеспечении поливной водой в вегетационный период урожай они смогли бы собрать в разы больше. Из-за нехватки воды фермеры продолжают нести убытки.

«Если пропустить полив хотя бы раз, то весь урожай пропадет. Летом у нас и так мало воды, воюем друг с другом. В нашем районе температура воздуха поднимается до 30-40 градусов», — говорит фермер из Ноокатского района Мухтар Абдуллаев.

Эксперты называют и другие проблемы отрасли — низкие тарифы на воду, непрофессионализм мурабов, а также закрытый бюджет организации. АВП как частная организация не имеет доступа к государственным фондам.

Участники общественного обсуждения видят несколько вариантов выхода из ситуации.

Депутат Кенжебек Бокоев отметил, что государственными ресурсами должны управлять сами госорганы и предлагает вернуть внутрихозяйственные каналы в управление государству.

«АВП — это общественная организация, ее бюджет не может проверить Счетная палата, Генпрокуратура не может привлечь к ответственности в случае нарушений. Поэтому распределение воды как ценного ресурса должно контролировать государство», — говорит депутат.

По словам экспертов, во-первых, на восстановление внутрихозяйственных каналов необходимы средства из республиканского бюджета, так как таких больших средств в бюджете Ассоциаций водопользователей и органов местного самоуправления нет. Во-вторых, для улучшения качества поставки поливной воды управление необходимо передать от АВП органам МСУ.

В ходе региональных обсуждений и итоговой встречи к инициативной группе присоединились более 30 участников из регионов, около половины из них представляют органы местного самоуправления, так как в первую очередь при возникновении вопросов с поливной водой население обращается к ним.