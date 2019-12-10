MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)

MegaCom вот уже несколько лет дает возможность делать дома своих абонентов более уютными и комфортными при помощи внедрения систем «умного» дома и активно участвует во внедрении инновационных технологий в сфере обслуживания (банкоматы, терминалы, GPS-трекеры и так далее) в рамках М2М (межмашинного) взаимодействия.

При этом мобильный оператор способствует активному развитию концепции интернета вещей (IoT) не только посредством разработки уникального тарифа, но и предоставления усиленных SIM-карт.

Специальные SIM-карты, разработанные для использования в IoT-устройствах и способные работать в сложных климатических, производственных условиях, требующих особой термо/влаго/пыле/виброзащищенности, предоставят возможность круглосуточного контроля любых устройств, оснащенных специальным GSM-слотом, будь то сигнализация, камеры, датчики, освещение и другое.

В рамках тарифного предложения для контроля смарт-устройств предоставляются стабильный интернет-канал, отправка и прием SMS-сообщений. Более подробную информацию можно получить в отделе по работе с корпоративными клиентами по номеру 0 555 505 091.

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