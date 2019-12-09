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Бизнес

Подключи к своему Wingle супервыгодный тариф от MegaCom за 490 сомов в месяц!

Безлимит всего за 490 сомов в месяц! Купи или принеси свой 4G WiFi Wingle и подключись к тарифу «Мегабит» в любом Центре поддержки и обслуживания MegaCom!

По условиям акции достаточно подключить к своему девайсу один из пакетов: 

Объемы интернет-трафиков в рамках тарифов «MegaБит» предоставляются БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ и независимо от того, в какой сети находится абонент: 4G LTE/3G/2G.

Подключение к данным тарифам возможно только при наличии 4G-устройства (Wingle, роутер, модем). В случае отсутствия собственного 4G-устройства можно приобрести его по акции за 2 тысячи 180 сомов, из которых 1 тысяча 690 сомов — это стоимость 4G-устройства, и 490 сомов списываются в счет первой абонентской платы по тарифу «MegaБит 1».

Подробнее на сайте megacom.kg.
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