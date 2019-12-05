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Бизнес

В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»

Теперь в мобильном приложении MegaPay можно легко и быстро получить информацию о задолженности по коммунальным услугам «Северэлектро Бишкек»* и «Газпром» в режиме реального времени.

Для этого необходимо:

  • в главном меню выбрать вкладку «Все»;
  • нажать на сервис «Северэлектро» или «Газпром»;
  • добавить лицевой счет и ФИО.

После проверки корректности ввода лицевого счета отобразится информация о сумме задолженности за электроэнергию или газ, оплатить которую можно сразу же в приложении. Совершенные операции сохраняются в «Истории платежей», и при желании можно распечатать квитанции по каждой оплате. Таким образом, вы всегда держите оплату коммунальных услуг под контролем.

Кроме этого, с помощью кнопки «Передача показаний» можно отправить текущее показание газового счетчика.

Чтобы воспользоваться удобным приложением, установите его совершенно бесплатно на свой телефон, скачав из Google Play Market или App Store.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни.

*Cервис доступен для жителей Свердловского, Ленинского и Октябрьского районов Бишкека.
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