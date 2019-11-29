20:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»

Уже завтра, 30 ноября 2019 года, жителей и гостей южной столицы ждет яркая церемония закрытия международного мероприятия «Ош — культурная столица тюркского мира — 2019». Компания MegaCom стала частью этого грандиозного события, выступив генеральным партнером.

Напомним, в 2019 году город Ош стал культурной столицей тюркского мира по единогласному решению постоянного совета стран ТЮРКСОЙ на 36-м заседании. Ранее это звание получали города Кастамону (Турция), Туркестан (Казахстан), Мары (Туркменистан), Шеки (Азербайджан), Казань (Татарстан) и другие.

В апреле был дан старт культурной программе, в рамках которой в Оше прошли совместные международные мероприятия с ТЮРКСОЙ, в том числе молодежные форумы с участием представителей тюркских государств, заседания писателей и поэтов, а также ашугов тюркского мира, различные конкурсы, фестивали и мастер-классы.

Теперь в честь официальной церемонии закрытия на центральной площади мэрия Оша организовывает большой концерт, в котором примут участие популярные артисты, в том числе любимец публики Мирбек Атабеков. Кроме этого, во время концерта среди многочисленных зрителей будут разыграны фирменные подарки от компании MegaCom.

Не пропустите, начало концерта в 16.00. 
Ссылка:
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
«Черная пятница» от MegaCom: 70 процентов скидки на золотые номера!
С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
Каждый понедельник MegaCom дарит скидку 50 процентов на вкусный кофе
Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
Подключите тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom и получите серебряный номер БЕСПЛАТНО
ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
Популярные новости
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
В Кыргызстан пришел крупнейший поисковик дешевых авиабилетов в СНГ — Aviasales В Кыргызстан пришел крупнейший поисковик дешевых авиабилетов в СНГ — Aviasales
6 главных преимуществ обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка» 6 главных преимуществ обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка»
Жителям Кыргызстана стали доступны новейшие методы лечения бесплодия Жителям Кыргызстана стали доступны новейшие методы лечения бесплодия
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
29 ноября, пятница
20:41
Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздух...
20:16
Покрытие для смартфонов, убивающее микробы, придумали российские ученые
20:02
Райымбек Матраимов вышел с допроса в ГКНБ
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Самый высокий уровень в районе Ошского рынка
19:26
Цифра дня. 1 тысяча 597 человек обратились в общественную приемную Минздрава