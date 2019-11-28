«Черная пятница» от MegaCom: 70 процентов скидки на золотые номера!

В честь долгожданной «Черной пятницы» компания MegaCom дарит абсолютно всем уникальную возможность приобрести номера категории «Золото» со скидкой 70 процентов!
Акция действует с 28 по 30 ноября в центрах продаж и обслуживания города Бишкек при подключении одного из пакетов:⠀
- #Супервыгодный 145 / #Супервыгодный 345 / #Супервыгодный 395 / #Супервыгодный 595 + тарифной опции «Социальные сети» с бесплатным периодом на семь календарных дней.
- #Супервыгодный 115 / #Супервыгодный 195 / #Супервыгодный 795.
В эти дни грандиозных скидок все желающие смогут приобрести легкий и красивый номер с уникальной комбинацией цифр для себя или в подарок своим друзьям и близким всего за 900 сомов!
Даты и адреса проведения мероприятия:⠀
▪ ТРЦ Bishkek Park 29.11.2019 г. с 10.00 до 00.00;
▪ ТРЦ ГУМ 29.11.2019 — 30.11.2019 г. с 10.00 до 00.00;
▪ ТЦ ЦУМ «Айчурек» 28.11.2019 г. — 30.11.2019 г. с 10.00 до 22.00;
▪ БЦ Vefa 28.11.2019 — 29.11.2019 г. с 10.00 до 22.00;
▪ ТРЦ Asia Mall 29.11.2019 г. с 10.00 до 00.00;
▪ ТЦ «Аламедин Гранд» 29.11.2019 г. с 08.00 до 20.00.
▪ «Волшебная пятница» в ТЦ Beta Stores-2 29.11.2019 г. с 10.00 до 22.00.