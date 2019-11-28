«Черная пятница» от MegaCom: 70 процентов скидки на золотые номера!

В честь долгожданной «Черной пятницы» компания MegaCom дарит абсолютно всем уникальную возможность приобрести номера категории «Золото» со скидкой 70 процентов!

Акция действует с 28 по 30 ноября в центрах продаж и обслуживания города Бишкек при подключении одного из пакетов:⠀

#Супервыгодный 145 / #Супервыгодный 345 / #Супервыгодный 395 / #Супервыгодный 595 + тарифной опции «Социальные сети» с бесплатным периодом на семь календарных дней.

#Супервыгодный 115 / #Супервыгодный 195 / #Супервыгодный 795.

В эти дни грандиозных скидок все желающие смогут приобрести легкий и красивый номер с уникальной комбинацией цифр для себя или в подарок своим друзьям и близким всего за 900 сомов!

Даты и адреса проведения мероприятия:⠀

▪ ТРЦ Bishkek Park 29.11.2019 г. с 10.00 до 00.00;

▪ ТРЦ ГУМ 29.11.2019 — 30.11.2019 г. с 10.00 до 00.00;

▪ ТЦ ЦУМ «Айчурек» 28.11.2019 г. — 30.11.2019 г. с 10.00 до 22.00;

▪ БЦ Vefa 28.11.2019 — 29.11.2019 г. с 10.00 до 22.00;

▪ ТРЦ Asia Mall 29.11.2019 г. с 10.00 до 00.00;

▪ ТЦ «Аламедин Гранд» 29.11.2019 г. с 08.00 до 20.00.

▪ «Волшебная пятница» в ТЦ Beta Stores-2 29.11.2019 г. с 10.00 до 22.00.

Забери желаемый номер по максимально выгодной цене!