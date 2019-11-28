14:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

«Черная пятница» от MegaCom: 70 процентов скидки на золотые номера!

В честь долгожданной «Черной пятницы» компания MegaCom дарит абсолютно всем уникальную возможность приобрести номера категории «Золото» со скидкой 70 процентов!

Акция действует с 28 по 30 ноября в центрах продаж и обслуживания города Бишкек при подключении одного из пакетов:⠀

  • #Супервыгодный 145 / #Супервыгодный 345 / #Супервыгодный 395 / #Супервыгодный 595 + тарифной опции «Социальные сети» с бесплатным периодом на семь календарных дней.
  • #Супервыгодный 115 / #Супервыгодный 195 / #Супервыгодный 795.

В эти дни грандиозных скидок все желающие смогут приобрести легкий и красивый номер с уникальной комбинацией цифр для себя или в подарок своим друзьям и близким всего за 900 сомов! 

Даты и адреса проведения мероприятия:⠀

▪ ТРЦ Bishkek Park 29.11.2019 г. с 10.00 до 00.00;
▪ ТРЦ ГУМ 29.11.2019 — 30.11.2019 г. с 10.00 до 00.00;
▪ ТЦ ЦУМ «Айчурек» 28.11.2019 г. — 30.11.2019 г. с 10.00 до 22.00;
▪ БЦ Vefa 28.11.2019 — 29.11.2019 г. с 10.00 до 22.00;
▪ ТРЦ Asia Mall 29.11.2019 г. с 10.00 до 00.00;
▪ ТЦ «Аламедин Гранд» 29.11.2019 г. с 08.00 до 20.00.
▪ «Волшебная пятница» в ТЦ Beta Stores-2 29.11.2019 г. с 10.00 до 22.00.

Забери желаемый номер по максимально выгодной цене!
Ссылка:
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
Каждый понедельник MegaCom дарит скидку 50 процентов на вкусный кофе
Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
Подключите тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom и получите серебряный номер БЕСПЛАТНО
ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
Закажи карту «Элкарт» в MegaPay
Популярные новости
В Кыргызстан пришел крупнейший поисковик дешевых авиабилетов в СНГ — Aviasales В Кыргызстан пришел крупнейший поисковик дешевых авиабилетов в СНГ — Aviasales
6 главных преимуществ обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка» 6 главных преимуществ обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка»
Жителям Кыргызстана стали доступны новейшие методы лечения бесплодия Жителям Кыргызстана стали доступны новейшие методы лечения бесплодия
Каждый понедельник MegaCom дарит скидку 50 процентов на вкусный кофе Каждый понедельник MegaCom дарит скидку 50 процентов на вкусный кофе
Бизнес
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
&laquo;Черная пятница&raquo; от&nbsp;MegaCom: 70&nbsp;процентов скидки на&nbsp;золотые номера! «Черная пятница» от MegaCom: 70 процентов скидки на золотые номера!
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
28 ноября, четверг
14:00
Электронное билетирование. Где купить карты и сколько будет стоить проезд Электронное билетирование. Где купить карты и сколько б...
13:55
За полгода из банков Кыргызстана перевели за рубеж $48,3 миллиарда
13:55
Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас
13:29
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
13:11
В Бишкеке утеплили молодые саженцы, чтобы они не замерзли