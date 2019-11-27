С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно

С сервисом Mega iTV от MegaCom смотрите цифровое телевидение в режиме реального времени прямо с экрана своего смартфона в любом месте и в любое время!
Особенности данного сервиса:
- доступ к любимым передачам и сериалам, большое количество каналов и качественные видео;
- возможность записать эфир, который вы сможете посмотреть в архиве. Поэтому не стоит волноваться, если вы пропустили интересный и важный момент фильма;
- звуковая дорожка, которую легко и просто настроить;
- разделение передач и ТВ-каналов по категориям.
Подключите один из пакетов телеканалов, набрав нужную комбинацию:
- «Базовый»: 70 телеканалов, команда подключения — *710*1#;
- Light: 40 телеканалов, команда подключения — *710*2#;
- Premium: 140 телеканалов, команда подключения — *710*3#.
Подробную информацию вы сможете найти на сайте MegaCom.