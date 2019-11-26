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Бизнес

Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom

Отличным способом организовать своему ребенку полезный и интересный досуг для заботливых родителей станет информационно-познавательный портал «Детский» от MegaCom.        

На сайте kids.megacom.kg есть все для того, чтобы разнообразить и раскрасить в яркие цвета будни вашего чада: мультфильмы, детские фильмы, занимательные игры, добрые сказки и песни. Кроме развлекательного, здесь представлен обширный образовательный и развивающий контент: специальные программы для чтения и рисования, советы домашнего логопеда, познавательное видео, развивающие игры, мультфильмы с обучением английскому языку.

Для подписки на портал наберите команду *9720#. Абонентская плата  10 сомов в сутки. Интернет-трафик при просмотре совершенно бесплатный. 
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