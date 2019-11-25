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Бизнес

Каждый понедельник MegaCom дарит скидку 50 процентов на вкусный кофе

Компания MegaCom продолжает радовать приятными подарками в преддверии Нового года! 

Каждый понедельник мобильный оператор дарит своим абонентам скидку 50 процентов на вкусный и бодрящий кофе в сети кофеен «Шоколадница».

Ароматный капучино, классический американо или воздушный латте  для каждого найдется подходящий вариант!

Для получения скидочного кода пройдите по ссылке megacom.shop, выберите кофейню «Шоколадница» и в присутствии кассира нажмите на кнопку «Получить скидочный код».

Адреса сети кофеен «Шоколадница», а также график работы по Бишкеку:

  • проспект Чуй, 92, ТРЦ «ГУМ», 9.00-00.00;
  • улица ​Ибраимова, 115/1, БЦ «Асыл-Таш», 8.00-22.00;
  • ​7-й микрорайон, 56/2 (рядом с АЗС «Газпромнефть»), 8.00-00.00.

 Начните неделю с ароматного кофе!
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