13:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!

Всем, кто любит проводить холодные вечера за просмотром любимых сериалов, самое время воспользоваться онлайн-сервисом Amediateka от MegaCom, который предоставляет уникальную возможность смотреть известные по всему миру многосерийные фильмы прямо с экрана смартфона в любое удобное время!

Найти себе сериал по вкусу на портале amediateka.megacom.kg не составит труда. Уже ставшая классикой «Игра престолов», молодежный хит «Эйфория», фантастическая утопия «Мир Дикого запада» — разных жанров, горячих тем и увлекательных историй хватит на всех.

Сервис доступен с компьютера, планшета или телефона. Поэтому абоненты MegaCom могут сами выбирать, где и когда им воспользоваться: по дороге на отдых, в транспорте, кафе в ожидании встречи или дома в компании друзей и родных. 

Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆ и подписаться на портал. Стоимость подписки составляет 15 сомов в день. Интернет-трафик в рамках приложения не тарифицируется.

Подробнее на amediateka.megacom.kg.
Ссылка:
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
Подключите тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom и получите серебряный номер БЕСПЛАТНО
ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
Закажи карту «Элкарт» в MegaPay
Акылбек Жамангулов: Мы видим MegaCom крупнейшим холдингом
Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
«Личный кабинет» теперь доступен в мобильном приложении MegaPay
«Умные» покупки для всей семьи в рассрочку и не выходя из дома на ms.kg
Популярные новости
Компанию &laquo;Чакыр Япы&raquo; втянули в&nbsp;коррупционный скандал чиновники Кыргызстана Компанию «Чакыр Япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана
Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан&nbsp;&mdash; Таджикистан на&nbsp;O!TV Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан на O!TV
УРА! В&nbsp;Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus УРА! В Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus
Кыргызстанцы задали вопросы на&nbsp;общероссийской Прямой линии по&nbsp;качеству топлива Кыргызстанцы задали вопросы на общероссийской Прямой линии по качеству топлива
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
22 ноября, пятница
12:32
Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфон...
12:11
Контрабандные схемы Матраимовых. Реакция соцсетей на расследование
11:36
Контрабандные схемы чиновников: журналисты сделали работу за силовиков
11:25
Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в связях с китайским бизнесменом
11:25
В законодательстве не определено, что такое гостиница