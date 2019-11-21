Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне

В Лондоне прошел III Кыргызско-Британский инвестиционный форум, посвященный развитию бизнеса и укреплению связей между Кыргызской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании. Мероприятие организовано при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Чаарат Голд Холдингс Лимитед», дочерняя компания которой — ЗАО «Чаарат Заав» — ведет разработку одноименного золоторудного месторождения Чаарат в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Делегацию кыргызской стороны возглавил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Правительство Кыргызской Республики считает важным проведение совместных мероприятий для расширения горизонтов сотрудничества и активизации бизнес-контактов. Уверен, что ежегодный инвестиционный форум послужит мощным стимулом для продвижения взаимных идей и целей по развитию долгосрочного сотрудничества между представителями бизнес-структур наших стран», — отметил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Фото ЗАО «Чаарат Заав». Выступление первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова на форуме в Лондоне

Главные темы форума — это возможности, которые открыты для инвесторов в Кыргызстане: туризм, информационные технологии, горнорудная отрасль, банковский сектор, развитие регионов и предпринимательства в них.

Фото ЗАО «Чаарат Заав». В ходе панельных дискуссий участники обсудили вопросы внедрения высоких технологий в Кыргызской Республике и развитие регионов страны, а также улучшение инвестиционного климата

Подчеркнем, что, по данным правительства КР, кыргызско-британские отношения в настоящее время динамично развиваются: в первом полугодии 2019 года прямые инвестиции из Великобритании увеличились в 4,5 раза и составили 64,6 миллиона долларов США. По словам первого вице-премьер-министра КР, работа в данном направлении и далее будет продолжена: «Особую роль сегодня для нас имеют инвестиции и проекты, основанные на принципах устойчивости. В долгосрочной перспективе устойчивые инвестиции будут иметь большую ценность для страны и населения, чем краткосрочная финансовая выгода», — сообщил он.

На форуме, в частности, о своем опыте работы в республике рассказали представители «Чаарат Голд Холдингс Лимитед», которая как раз занимается крупным инвестиционным проектом и при этом вкладывается в развитие Чаткальского региона. Разработка золоторудного месторождения Чаарат — один из успешных проектов, реализуемых в стране с участием инвестора из Соединенного Королевства.

С презентацией выступил Артем Волынец, генеральный директор «Чаарат Голд Холдингс». Он рассказал о стратегии развития компании в целом, реализации двух золоторудных проектов компании в Кыргызской Республике и действующем добывающем предприятии в Армении.

«Освоение месторождения Чаарат планируется в два этапа: капитальное строительство и ввод в эксплуатацию участка Тулькубаш предполагает 110 миллионов долларов США инвестиций в следующие два года. Продолжительность производства — 5 лет с ежегодной добычей золота более трех тонн. Параллельно ведется масштабная геологоразведка в объеме до 20 тысяч погонных метров в год с целью продления эксплуатации участка Тулькубаш до 15 лет. Второй этап — участок Кызылташ — приблизительные инвестиции до 500 миллионов долларов США в течение следующих 5-7 лет.

После ввода в эксплуатацию проектов Тулькубаш и Кызылташ добыча золота будет до 500 тысяч унций (около 16 тонн) ежегодно, включая армянский актив, на протяжении не менее 20 лет», — поделился планами инвестор.

Фото ЗАО «Чаарат Заав». Артем Волынец, генеральный директор «Чаарат Голд Холдингс Лимитед»

За время деятельности ЗАО «Чаарат Заав» уже инвестировано около 170 миллионов долларов США — это если говорить о прямых инвестициях. Кроме того, как известно всем, реализация подобных проектов обеспечивает занятость населения и способствует развитию малого и среднего бизнеса на местном уровне. Компания ежегодно предоставляет Чаткальскому району социальный пакет, объем которого определяется с участием самого местного сообщества и ОМСУ. Затем эти средства направляются на нужды региона: строительство дорог, мостов, улучшение инфраструктуры, образование и спорт.

Чаарат на форуме поддержал и глава Чаткальского района Канжарбек Эшалиев, который побывал в Лондоне и поделился опытом непосредственной работы с британским инвестором. Он подчеркнул, что имеющиеся положительные показатели развития Чаткальского района стали возможны только благодаря условиям партнерства и сотрудничества всех заинтересованных сторон — государства, местного сообщества и инвестора.

Фото ЗАО «Чаарат Заав». Эдиль Байсалов, посол Кыргызской Республики в Великобритании

Всего в мероприятии приняли участие представители около 10 кыргызских и 40 британских различных компаний, которые работают в туристической, горнодобывающей, консалтинговой, инвестиционной, экологической отраслях. Гостям мероприятия рассказали о работе, проводимой правительством Кыргызской Республики для улучшения инвестиционного климата и развития частного сектора. Кыргызские предприниматели, со своей стороны, отметили высокий уровень организации форума и то, что сама идея проведения мероприятия в таком формате — одна из моделей, которая действительно может привлечь новых инвесторов.

«Концепция очень правильная. Инвесторы к нам в Кыргызстан просто посмотреть вряд ли приедут, поэтому очень ценной становится возможность познакомить их с нашей страной у них дома. Лондон — это инвестиционный хаб, где есть и люди и компании, которые могут заинтересоваться нами, но для начала мы сами должны к ним идти и демонстрировать, что Кыргызстан может им предложить. И очень правильно было показать истории успеха. Хотелось бы в следующем году увидеть больший масштаб и еще большее число участников», — так отозвался о форуме, например, партнер юридической фирмы «Сентил» Денис Багров.

Фото ЗАО «Чаарат Заав». Денис Багров, партнер юридической фирмы «Сентил»

Стороны открыто обсудили меры по созданию благоприятного инвестиционного климата в республике, привлечению британских инвестиций в отечественную экономику, инвестированию в приоритетные отрасли экономики — туризм, информационные технологии, горнорудная отрасль, банковско-финансовый сектор и развитие регионов.

Отдельно отметим, что во время III Кыргызско-Британского форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЗАО «Чаарат Заав» и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики, что является прямым подтверждением заинтересованности всех сторон и их намерений прилагать совместные усилия для развития экономики страны.

Фото ЗАО «Чаарат Заав». Подписание Меморандума о сотрудничестве между ЗАО «Чаарат Заав» и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики

Мероприятие, кстати, ежегодное, проводится с 2017 года. Несомненно, данная инициатива представляет собой отличную площадку для продвижения Кыргызстана и создания благоприятного инвестиционного климата, а потенциальные инвесторы узнают от представителей страны, какие возможности для них открыты.