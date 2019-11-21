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Бизнес

Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне

В Лондоне прошел III Кыргызско-Британский инвестиционный форум, посвященный развитию бизнеса и укреплению связей между Кыргызской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании. Мероприятие организовано при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Чаарат Голд Холдингс Лимитед», дочерняя компания которой — ЗАО «Чаарат Заав» — ведет разработку одноименного золоторудного месторождения Чаарат в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Делегацию кыргызской стороны возглавил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Правительство Кыргызской Республики считает важным проведение совместных мероприятий для расширения горизонтов сотрудничества и активизации бизнес-контактов. Уверен, что ежегодный инвестиционный форум послужит мощным стимулом для продвижения взаимных идей и целей по развитию долгосрочного сотрудничества между представителями бизнес-структур наших стран», — отметил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

ЗАО «Чаарат Заав»
Фото ЗАО «Чаарат Заав». Выступление первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова на форуме в Лондоне

Главные темы форума — это возможности, которые открыты для инвесторов в Кыргызстане: туризм, информационные технологии, горнорудная отрасль, банковский сектор, развитие регионов и предпринимательства в них.

ЗАО «Чаарат Заав»
Фото ЗАО «Чаарат Заав». В ходе панельных дискуссий участники обсудили вопросы внедрения высоких технологий в Кыргызской Республике и развитие регионов страны, а также улучшение инвестиционного климата

Подчеркнем, что, по данным правительства КР, кыргызско-британские отношения в настоящее время динамично развиваются: в первом полугодии 2019 года прямые инвестиции из Великобритании увеличились в 4,5 раза и составили 64,6 миллиона долларов США. По словам первого вице-премьер-министра КР, работа в данном направлении и далее будет продолжена: «Особую роль сегодня для нас имеют инвестиции и проекты, основанные на принципах устойчивости. В долгосрочной перспективе устойчивые инвестиции будут иметь большую ценность для страны и населения, чем краткосрочная финансовая выгода», — сообщил он.

На форуме, в частности, о своем опыте работы в республике рассказали представители «Чаарат Голд Холдингс Лимитед», которая как раз занимается крупным инвестиционным проектом и при этом вкладывается в развитие Чаткальского региона. Разработка золоторудного месторождения Чаарат — один из успешных проектов, реализуемых в стране с участием инвестора из Соединенного Королевства.

С презентацией выступил Артем Волынец, генеральный директор «Чаарат Голд Холдингс». Он рассказал о стратегии развития компании в целом, реализации двух золоторудных проектов компании в Кыргызской Республике и действующем добывающем предприятии в Армении.

«Освоение месторождения Чаарат планируется в два этапа: капитальное строительство и ввод в эксплуатацию участка Тулькубаш предполагает 110 миллионов долларов США инвестиций в следующие два года. Продолжительность производства — 5 лет с ежегодной добычей золота более трех тонн. Параллельно ведется масштабная геологоразведка в объеме до 20 тысяч погонных метров в год с целью продления эксплуатации участка Тулькубаш до 15 лет. Второй этап — участок Кызылташ — приблизительные инвестиции до 500 миллионов долларов США в течение следующих 5-7 лет.

После ввода в эксплуатацию проектов Тулькубаш и Кызылташ добыча золота будет до 500 тысяч унций (около 16 тонн) ежегодно, включая армянский актив, на протяжении не менее 20 лет», — поделился планами инвестор.

ЗАО «Чаарат Заав»
Фото ЗАО «Чаарат Заав». Артем Волынец, генеральный директор «Чаарат Голд Холдингс Лимитед»

За время деятельности ЗАО «Чаарат Заав» уже инвестировано около 170 миллионов долларов США — это если говорить о прямых инвестициях. Кроме того, как известно всем, реализация подобных проектов обеспечивает занятость населения и способствует развитию малого и среднего бизнеса на местном уровне. Компания ежегодно предоставляет Чаткальскому району социальный пакет, объем которого определяется с участием самого местного сообщества и ОМСУ. Затем эти средства направляются на нужды региона: строительство дорог, мостов, улучшение инфраструктуры, образование и спорт.

Чаарат на форуме поддержал и глава Чаткальского района Канжарбек Эшалиев, который побывал в Лондоне и поделился опытом непосредственной работы с британским инвестором. Он подчеркнул, что имеющиеся положительные показатели развития Чаткальского района стали возможны только благодаря условиям партнерства и сотрудничества всех заинтересованных сторон — государства, местного сообщества и инвестора.

ЗАО «Чаарат Заав»
Фото ЗАО «Чаарат Заав». Эдиль Байсалов, посол Кыргызской Республики в Великобритании

Всего в мероприятии приняли участие представители около 10 кыргызских и 40 британских различных компаний, которые работают в туристической, горнодобывающей, консалтинговой, инвестиционной, экологической отраслях. Гостям мероприятия рассказали о работе, проводимой правительством Кыргызской Республики для улучшения инвестиционного климата и развития частного сектора. Кыргызские предприниматели, со своей стороны, отметили высокий уровень организации форума и то, что сама идея проведения мероприятия в таком формате — одна из моделей, которая действительно может привлечь новых инвесторов.

«Концепция очень правильная. Инвесторы к нам в Кыргызстан просто посмотреть вряд ли приедут, поэтому очень ценной становится возможность познакомить их с нашей страной у них дома. Лондон — это инвестиционный хаб, где есть и люди и компании, которые могут заинтересоваться нами, но для начала мы сами должны к ним идти и демонстрировать, что Кыргызстан может им предложить. И очень правильно было показать истории успеха. Хотелось бы в следующем году увидеть больший масштаб и еще большее число участников», — так отозвался о форуме, например, партнер юридической фирмы «Сентил» Денис Багров.

ЗАО «Чаарат Заав»
Фото ЗАО «Чаарат Заав». Денис Багров, партнер юридической фирмы «Сентил»

Стороны открыто обсудили меры по созданию благоприятного инвестиционного климата в республике, привлечению британских инвестиций в отечественную экономику, инвестированию в приоритетные отрасли экономики — туризм, информационные технологии, горнорудная отрасль, банковско-финансовый сектор и развитие регионов.

Отдельно отметим, что во время III Кыргызско-Британского форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЗАО «Чаарат Заав» и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики, что является прямым подтверждением заинтересованности всех сторон и их намерений прилагать совместные усилия для развития экономики страны.

ЗАО «Чаарат Заав»
Фото ЗАО «Чаарат Заав». Подписание Меморандума о сотрудничестве между ЗАО «Чаарат Заав» и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики

Мероприятие, кстати, ежегодное, проводится с 2017 года. Несомненно, данная инициатива представляет собой отличную площадку для продвижения Кыргызстана и создания благоприятного инвестиционного климата, а потенциальные инвесторы узнают от представителей страны, какие возможности для них открыты.

Справка. 

ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией Чаарат Голд Холдингс Лимитед. В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. «Чаарат Голд Холдингс Лимитед» обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com
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