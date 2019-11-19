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Бизнес

Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови

Сотрудники MegaCom приняли участие в ежегодной акции по сдаче донорской крови, которая проводится совместно с Республиканским центром крови КР в головном офисе компании. В этот раз добровольными донорами стали более 60 человек.

Уже с самого утра к установленному в офисе мобильному пункту переливания крови стали подходить многочисленные желающие сделать благое дело. В коллективе мобильного оператора таких неравнодушных сотрудников всегда большое количество. Для начала они прошли все необходимые обследования и только после смогли поделиться кровью с теми, кто в этом остро нуждается. В сумме каждый донор сдал по 450 миллилитров крови, которую затем будут делить на компоненты.

«Кровь необходима ежедневно людям с гематологическими, онкологическими болезнями, болезнями крови, при хирургических операциях, а также беременным женщинам. Поэтому так важна инициатива людей, которые добровольно становятся донорами. Каждый раз, приезжая в компанию MegaCom, мы рады видеть уже знакомые лица, которые сдают свою кровь на постоянной основе, и тех, кто решился на этот шаг впервые. Благодаря активной гражданской позиции сотрудников мы сегодня собрали в том числе и кровь редкой группы. Целью данного мероприятия является привлечение кыргызстанцев к добровольному донорству крови и ее компонентов для пополнения запасов донорской крови в больницах», — отметила заведующая отделом выездной бригады РЦК Назгуль Кубатбекова.    

На протяжении шести лет в компании MegaCom соблюдают традицию два раза в год организовывать мобильную станцию переливания крови в головном офисе для проведения благотворительной акции по спасению жизни людей. За это время в ней приняли участие более 300 сотрудников компании, в результате чего удалось собрать в общей сложности около 200 литров крови. 

MegaCom — социально ответственная компания, которая неравнодушна к проблемам и нуждам соотечественников. Наряду с проектами в области образования, культуры и спорта оператор мобильной связи регулярно поддерживает социальные инициативы, в том числе в области здравоохранения.
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