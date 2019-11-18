Подключите тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom и получите серебряный номер БЕСПЛАТНО

Подключите один из пакетов тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ 145, 195 или 795 в любом центре продаж и обслуживания MegaCom и получите серебряный номер абсолютно БЕСПЛАТНО!

Помимо внушительных объемов интернета от 20 ГБ до полного безлимита, эти пакеты включают безлимитный трафик на популярные социальные сети и мессенджеры, безграничные разговоры внутри тарифа, бесплатные минуты/SMS внутри сети, а также бесплатные минуты на номера других мобильных операторов КР.

В рамках акции абоненты, подключившие другие пакеты тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ 115, 345, 395 или 595, получат номер категории «Серебро» с условием обязательного подключения опции «Социальные сети» (WhatsApp). Первые семь дней опция будет предоставляться бесплатно, далее — на стандартных условиях.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года. Спешите, предложение ограничено!