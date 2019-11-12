12:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

На Джеруе началась добыча руды

На золоторудном месторождении Джеруй 11 ноября в торжественной обстановке начаты взрывные работы.

При первом производственном взрыве присутствовали председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Эмиль Осмонбетов, заместитель председателя комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию, исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, торговый представитель России в КР Валерий Латыпов, полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев, заведующий сектором проектного развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Асхат Беков и другие официальные лица.

Участники мероприятия также ознакомились с вахтовым поселком, где проживают рабочие, ходом строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища.

Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Михаил Шубин в своем выступлении отметил, что первый взрыв на карьере Джеруй знаменует начало добычи руды, которая будет накапливаться на перегрузочном складе и площадке ЗИФ.

Мы должны к началу переработки ― примерно к Новому году ― накопить около 50 тысяч тонн руды для того, чтобы уже у нас пошел процесс получения золота. Это один из важнейших этапов в реализации проекта.

Михаил Шубин

Он поблагодарил власти страны за оказываемую поддержку, а население — за понимание.

Эмиль Осмонбетов подчеркнул, что проект «Джеруй» имеет большое значение для развития экономики республики. «В этом году правительство запустило несколько горнорудных объектов, в том числе и сегодняшний запуск рудника «Джеруй». Более 40 лет мы шли к нему. И реализация этого проекта даст огромный толчок в налоговых поступлениях, повышении заработной платы, социальной сфере. В связи с чем мы должны всемерно оказывать поддержку компании», — сказал он.

Аскар Сыдыков в свою очередь указал, что «Джеруй» является одним из крупнейших инвестиционных проектов в КР, который «привнесет новые технологии, новые специальности, новые навыки среди горнодобывающего сообщества». Он выразил надежду на то, что за «Джеруем» последуют новые инвестиционные проекты не только в горнодобывающем секторе, но и в других отраслях экономики.

По словам исполнительного директора МДС, все инвесторы сначала смотрят на горнодобывающую отрасль, как работают Кумтор, Джеруй.

Ввод Джеруя ― это положительный сигнал иностранным и местным инвесторам.

Аскар Сыдыков

«Особенно радует, что такой холдинг, как «Группа Альянс», пришел в нашу страну, потому что он известен как в России, так и на пространстве СНГ. Холдинг брал многочисленные премии и по корпоративному управлению, и по другим сферам как компания года в Российской Федерации. Мы со своей стороны, бизнес-сообщество, комитет по развитию промышленности и предпринимательству, постараемся оказать максимальную поддержку», — добавил он.

От лица бизнес-сообщества Аскар Сыдыков поздравил «Альянс Алтын» и пожелал компании дальнейших успехов.
Ссылка:
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
«Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Золотые спекуляции. Как Джеруй становится предметом политического торга
Пересмотр соглашения по Джерую. Сторонам предлагают начать переговоры
Возможный пересмотр сделки по Джерую прокомментировал пресс-секретарь премьера
Правительство просит два месяца для выполнения требований по Джерую
Джеруй: почему гражданские активисты резко снизили наступательный градус?
На Национальные игры кочевников потратили деньги фонда «Бакубат Талас»
Народное собрание по Джерую отменили из-за слухов о провокациях
Губернатор, актив Таласской области и СМИ посетили хвостохранилище на «Джеруе»
Как Кыргызстан планирует снизить зависимость от Кумтора
Популярные новости
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
Бизнес
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
12 ноября, вторник
12:30
Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызстана. МИД не комментирует Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызс...
12:29
Депутат парламента о гендерном неравенстве в законодательных органах Кыргызстана
12:22
Сооронбай Жээнбеков рассказал о вкладе Кыргызстана в изменение климата
12:05
На Джеруе началась добыча руды
12:01
Городские службы Каракола оказались не готовы к снегу