На Джеруе началась добыча руды

На золоторудном месторождении Джеруй 11 ноября в торжественной обстановке начаты взрывные работы.

При первом производственном взрыве присутствовали председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Эмиль Осмонбетов, заместитель председателя комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию, исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, торговый представитель России в КР Валерий Латыпов, полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев, заведующий сектором проектного развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Асхат Беков и другие официальные лица.

Участники мероприятия также ознакомились с вахтовым поселком, где проживают рабочие, ходом строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища.

Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Михаил Шубин в своем выступлении отметил, что первый взрыв на карьере Джеруй знаменует начало добычи руды, которая будет накапливаться на перегрузочном складе и площадке ЗИФ.

Мы должны к началу переработки ― примерно к Новому году ― накопить около 50 тысяч тонн руды для того, чтобы уже у нас пошел процесс получения золота. Это один из важнейших этапов в реализации проекта. Михаил Шубин

Он поблагодарил власти страны за оказываемую поддержку, а население — за понимание.

Эмиль Осмонбетов подчеркнул, что проект «Джеруй» имеет большое значение для развития экономики республики. «В этом году правительство запустило несколько горнорудных объектов, в том числе и сегодняшний запуск рудника «Джеруй». Более 40 лет мы шли к нему. И реализация этого проекта даст огромный толчок в налоговых поступлениях, повышении заработной платы, социальной сфере. В связи с чем мы должны всемерно оказывать поддержку компании», — сказал он.

Аскар Сыдыков в свою очередь указал, что «Джеруй» является одним из крупнейших инвестиционных проектов в КР, который «привнесет новые технологии, новые специальности, новые навыки среди горнодобывающего сообщества». Он выразил надежду на то, что за «Джеруем» последуют новые инвестиционные проекты не только в горнодобывающем секторе, но и в других отраслях экономики.

По словам исполнительного директора МДС, все инвесторы сначала смотрят на горнодобывающую отрасль, как работают Кумтор, Джеруй.

Ввод Джеруя ― это положительный сигнал иностранным и местным инвесторам. Аскар Сыдыков

«Особенно радует, что такой холдинг, как «Группа Альянс», пришел в нашу страну, потому что он известен как в России, так и на пространстве СНГ. Холдинг брал многочисленные премии и по корпоративному управлению, и по другим сферам как компания года в Российской Федерации. Мы со своей стороны, бизнес-сообщество, комитет по развитию промышленности и предпринимательству, постараемся оказать максимальную поддержку», — добавил он.

От лица бизнес-сообщества Аскар Сыдыков поздравил «Альянс Алтын» и пожелал компании дальнейших успехов.