Развитие регионов: Кубок «Чаарат» и выставка производителей в Чаткальском районе

В Чаткальском районе завершился II Кубок «Чаарат» — соревнования, которые включают в себя три вида спорта: волейбол, улак тартыш и курош. Традиция проведения ежегодного турнира заложена в 2018-м ЗАО «Чаарат Заав», ведущем свою деятельность на золоторудном месторождении Чаарат. В этом году мероприятие получилось масштабнее и интереснее: местные производители провели выставку сельскохозяйственной продукции, дети поучаствовали в творческом конкурсе, а в число состязаний включили женский волейбол.

«Мы рады, что в нашем районе появилось крупное предприятие, которое активно вкладывается в развитие региона. И это касается не только прямых инвестиций, — отметил во вступительной речи глава районной администрации Канжарбек Эшалиев. — К примеру, у нас в прошлом году открылся швейный цех, который шьет спецодежду, и у него уже есть крупный заказчик. Другие предприниматели занялись изготовлением ящиков — и у них тоже есть постоянный и надежный заказчик. И мы сегодня приветствуем на празднике наших партнеров — компанию «Чаарат Заав».

Представители местных сообществ тепло поблагодарили компанию за мероприятие, подчеркнув, что сотрудничество укрепляется, а поддержка чувствуется почти во всех сферах жизни Чаткальского района: это и образование, и развитие местных предприятий, и вклад в спорт.

Например, на выставке, приуроченной к Кубку «Чаарат», дети из окрестных школ продемонстрировали свои поделки, среди которых были настоящие изобретения: танк и ракета, экскаватор и многое другое. Лучшие участники получили ценные призы и подарки.

Отдельно компания вручила подарок Айгизе Ташболотовой — ученице районной инновационной средней школы имени С.Байдөөлөтова. Она заняла третье место на V Международной олимпиаде по ментальной арифметике. Отметим, что курсы, на которые ходила девочка, были организованы при поддержке компании «Чаарат Заав». Словом, результаты не заставили себя ждать.

«Я уверен, что наша деятельность будет оказывать только позитивное воздействие на жизнь района. Это касается и социальной, и экономической, и культурной сфер», — сказал в своей речи генеральный директор «Чаарат Заав» Даврон Вахабов. Он поблагодарил районную администрацию и представителей айыльных аймаков за помощь в организации мероприятия.

Кстати, на праздник специально из Лондона приехал главный операционный директор компании «Чаарат Голд Холдингс» Дарин Купер (напомним, ЗАО «Чаарат Заав» — дочерняя компания британского холдинга, чьи акции торгуются на Лондонской бирже).

«Между нашей компанией и местным населением сложились партнерские и дружеские отношения. Я хочу поблагодарить всех за гостеприимный прием, думаю, мы всегда будем добрыми соседями», — заметил он.

А теперь о победителях

Новыми обладателями переходящего волейбольного кубка среди молодежи стала команда из села Терек-Сай, которая буквально вырвала победу у соперников из Жаны-Базара. На третьем месте — спортсмены из Айгыр-Жала.

В категории 40+ золото — у команды Каныш-Кии, серебро — у Айгыр-Жала, бронза — у представителей села Башкы-Терек. Среди женщин победу одержала команда из Жаны-Базара, второе и третье места заняли сборные ЦОВП и средней школы имени Айымбетова.

Что касается куроша, то тут первые места в своих категориях завоевали Нурлан уулу Мирбек (60-70 кг), Тагайбек уулу Нурсейит (70-80 кг) и Бакыт Молдотаев (80+). Серебро — у Бейшеналы уулу Акжола, Нурмухамбет уулу Умара и Тагайбек уулу Нурсейита. Бронзу получили Тагдыр Бекташов, Осмоналы уулу Марлен и Сонунбек Якупов.

Соревнования по улак тартышу проходили на ипподроме за чертой села Каныш-Кия — любители национальных видов спорта боролись за то, чтобы, согласно правилам этой суровой игры, вытащить тушу теленка из толпы всадников первым, доскакать до судей и бросить к их ногам заветный трофей. Среди спортсменов было разыграно 15 призов.

Соревнования в рамках Кубка «Чаарат» закончились поздно вечером — последними игру завершили волейболисты, которые играли почти до 21.00.

Компания «Чаарат Заав» намерена поддерживать и в дальнейшем проведение как спортивных мероприятий, так и культурных. Руководство отмечает, что радо видеть поддержку его инициатив со стороны местного сообщества.

Кубок «Чаарат» стал ярким и заметным событием, которое демонстрирует, что у Чаткальского района большой потенциал: это касается и бизнеса, и спорта, и талантливой молодежи.

Справка

ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией «Чаарат Голд Холдингс Лимитед». В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. «Чаарат Голд Холдингс Лтд» обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com.