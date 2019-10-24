Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны

Очередные офисы современного формата MegaStore торжественно распахнули свои двери в торговом центре Vefa, а также в Оше, Кара-Балте и селе Сокулук.

Традиционно по случаю праздничного открытия с 24 по 26 октября для всех посетителей действуют акции с гарантированными подарками и приятными бонусами, а именно:

при покупке Honor 7A в указанных MegaStore предоставляются наушники в ПОДАРОК;

скидки на приобретение следующих моделей: Samsung Galaxy A10 (за 8 тысяч 90 сомов вместо 8 тысяч 590), Xiaomi Redmi 7 (за 8 тысяч 990 сомов вместо 9 тысяч 490), Huawei Y7 (за 9 тысяч 990 сомов вместо 10 тысяч 990), Huawei Y6 (за 7 тысяч 990 сомов вместо 8 тысяч 990);

при приобретении смартфонов стоимостью от 5 тысяч сомов предоставляется номер категории «золото» с кодом 999 БЕСПЛАТНО с тарифами «Элдик», «Супервыгодный 115» или BRAVO.

Кроме этого, посетители MegaStore могут воспользоваться возможностью приобрести любой понравившийся телефон, а также аксессуары по доступным ценам в рассрочку или кредит. Квалифицированные сотрудники помогут выбрать гаджет, произвести настройку телефона, а также проконсультируют по услугам компании.

Добро пожаловать в новые офисы MegaStore, которые находятся по адресам:

город Бишкек, улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж;

село Сокулук, улица Фрунзе, 147/2;

город Кара-Балта, улица Кожомбердиева, 131;

город Ош, проспект Масалиева, 2;

город Ош, улица Карасуйская, 20.

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