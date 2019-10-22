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Бизнес

«Личный кабинет» теперь доступен в мобильном приложении MegaPay

Теперь, для того чтобы получить всю необходимую информацию по вашему номеру, не нужно набирать сложные комбинации или тратить время на звонки в кол-центр. Просто воспользуйтесь мобильным приложением MegaPay и получите простой и удобный доступ к вашему «Личному кабинету».

Всего в несколько кликов с мобильного телефона возможно легко и быстро проверить:

  • состояние текущего баланса;
  • свой тарифный план;
  • остатки минут, SMS и Мб интернета;
  • подключенные услуги и опции.

«Личный кабинет» в MegaPay — это справочная в вашем кармане! Быстро, удобно и всегда под рукой. Чтобы воспользоваться комфортным мобильным приложением, установите совершенно бесплатно его на свой телефон, скачав из Google Play Market или App Store.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни.
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