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Бизнес

MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых

В рамках корпоративной социальной ответственности компания MegaCom посетила Нижне-Серафимовский дом-интернат для престарелых и инвалидов и поздравила старшее поколение с Международным днем пожилых людей, который во всем мире отмечается 1 октября.

Представители мобильного оператора, заранее выяснив, в чем социальное учреждение нуждается больше всего, закупили в качестве подарка три новые полупромышленные стиральные машины. Технику в праздничной обстановке вручил генеральный директор компании MegaCom Акылбек Жамангулов.

«Поддержка пожилых, ветеранов Великой Отечественной войны и людей с ограниченными возможностями здоровья относится к приоритетному направлению социальной политики нашей компании. Поэтому мы на постоянной основе поддерживаем эти категории людей. Позвольте поздравить вас с праздником, пожелать вам крепкого здоровья, отличного настроения, бодрости духа и неиссякаемой энергии!» — сказал он.


Для пожилых людей организовали праздничный стол со сладкими угощениями от мобильного оператора связи. В настоящее время в Нижне-Серафимовском доме-интернате проживает более 300 человек. Вместе с директором учреждения Жумадилом Салиевым руководство MegaCom побеседовало с пенсионерами, справилось об их самочувствии, жизни и быте.

В завершение визита жители дома-интерната выразили слова благодарности за организованный праздник и поздравления, а руководство социального учреждения в знак признательности передало благодарственное письмо в адрес компании MegaCom.
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MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых
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