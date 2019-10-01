Тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от​ MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого​ ​

Компания MegaCom представляет новый тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ, нацеленный на​ реальные потребности абонентов и разработанный с учетом их основных потребностей: говорить, смотреть видео, слушать музыку, общаться в мессенджерах и социальных сетях столько, сколько необходимо.

В​ рамках тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ предусмотрен широкий выбор пакетов для любого пользователя. Подберите для себя выгодный пакет с​ еженедельной или ежемесячной абонентской платой и пользуйтесь всеми преимуществами современной мобильной связи:

#СУПЕРВЫГОДНЫЙ 115 — это 15 гигабайт мобильного интернета без ограничений, бесплатные СМС и звонки внутри сети и тарифа, а также пять минут вне сети всего за​ 115 сомов​ за семь дней;

#СУПЕРВЫГОДНЫЙ 145 — это 20 гигабайт мобильного интернета без ограничений, БЕЗЛИМИТ на «Одноклассники», Facebook + FB Messenger, Telegram, «ВКонтакте», Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, бесплатные СМС и минуты внутри сети и тарифа, а также 10 минут вне сети всего за​ 145 сомов​ за семь дней;

#СУПЕРВЫГОДНЫЙ премиум 195 — это безлимитный интернет без ограничения скорости, БЕЗЛИМИТ на «Одноклассники», Facebook + FB Messenger, Telegram, «ВКонтакте», Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, БЕЗЛИМИТНЫЕ минуты внутри сети и тарифа, 30 минут вне сети, а также бесплатные звонки в службу поддержки клиентов MegaCom *505, а на номер справочной службы «Эксперт» *800 еженедельно предоставляется пять бесплатных минут. И все это за 195 сомов на семь дней.

#СУПЕРВЫГОДНЫЙ Регион — уникальное предложение для жителей регионов, которое предлагает за 80 сомов в неделю 20 гигабайт мобильного интернета, БЕЗЛИМИТ на «Одноклассники», Facebook + Facebook Messenger, «ВКонтакте», бесплатные 500 минут и 500 СМС внутри сети, пять бесплатных минут вне сети.

#СУПЕРВЫГОДНЫЕ разговоры — для тех, кто предпочитает больше говорить, пакет предлагает БЕЗЛИМИТНЫЕ минуты на ежедневные разговоры внутри сети и тарифа, 150 мегабайт в сутки без ограничений скорости и пять минут на внесетевые звонки. Стоимость пакета 50 сомов за семь дней.

Кроме этого, действуют пакеты на 30 дней: #СУПЕРВЫГОДНЫЙ 345, #СУПЕРВЫГОДНЫЙ 395, #СУПЕРВЫГОДНЫЙ 595, #СУПЕРВЫГОДНЫЙ премиум 795, которые предлагают за ежемесячную абонентскую плату огромные объемы мобильного интернета от 40 гигабайт до полного БЕЗЛИМИТА, бесплатные минуты и СМС внутри сети и тарифа, а также до 100 бесплатных минут на номера других мобильных операторов КР. ​

Подробная информация о​ тарифе #СУПЕРВЫГОДНЫЙ на​ сайте super.megacom.kg и​ по​ телефону 0558​ 778 777.