Среди заканчивающихся летальным исходом болезней онкологические занимают одно из первых мест в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение входит в число основных, приводящих к развитию злокачественных новообразований, факторов.

Статистика страшная, буквально поражает: ежегодно табак становится причиной гибели миллионов людей, то есть каждый день умирают тысячи курильщиков.

Профессор, оториноларинголог Acıbadem Altunizade Эмре Устундаг утверждает, что курящие находятся под постоянной угрозой, рак у них может развиться в любой момент. Курение способствует появлению злокачественных новообразований в области головы и шеи — на легких, горле, языке, небе, губах. Люди с 20 лет, ежедневно выкуривающие по пачке сигарет, к 50-летнему возрасту обычно становятся пациентами врача-онколога.

Фото Acıbadem. Профессор, оториноларинголог Эмре Устундаг

Обращаясь к историческим фактам, можно отметить, что в периоды войн — Первой мировой и Второй мировой — курение табака становилось особенно популярным. Однако наряду с этим увеличивалось и число заболевших раком головы и шеи.

Курение способствует появлению проблем не только онкологического характера, но и зарождению заболеваний, связанных с легкими, сердечнососудистой системой. Усиливает процесс роста новообразований и алкоголь, особенно при совмещении с курением.

Ранняя диагностика поможет сохранить жизнь

В начальной стадии рак головы ничем себя не проявляет. Боли появляются, когда об эффективности лечения говорить уже сложно. Профессор Эмре Устундаг подчеркивает важность профилактических осмотров, поясняя, что часто обычная хрипота может оказаться первым признаком рака горла. Некоторые опухоли вообще развиваются незаметно. Иногда злокачественные новообразования образуются в миндалинах, основании языка, полости носа и прогрессируют без каких-либо симптомов. В таких случаях диагноз ставится на основании наблюдений за пациентом, взятия биопсии на подозрительных участках.

Для диагностики назначаются рентген головы, шеи и грудной клетки, УЗИ щитовидной железы. С помощью компьютерной томографии и сканирования определяются размер опухоли, топическое расположение. Для анализа состояния полостей и полых органов применяется эндоскопическое исследование.

Не пропустите симптомы

О наличии опухолей говорят определенные симптомы, главное — не пропустить, вовремя обратить на них внимание. Например, рак языка заявляет о себе долго не заживающей раной. При раке горла симптоматика проявляется в зависимости от местонахождения опухоли. Когда вовлечены голосовые связки, появляется хрипота. Если затрагивается верхняя часть горла, больной чувствует боль в ушах, дыхание становится затрудненным. Часто опухоли затрагивают лимфатическую систему, что приводит к росту лимфатических узлов в области шеи.

При наличии любых симптомов требуются срочная консультация врача и сдача анализов.

У курящих риск рецидива повышается

Фото из интернета

Каким бы ни было эффективным лечение, всегда существует вероятность рецидива. Наибольшему риску подвержены люди, которые не смогли бросить пагубную привычку и продолжают курить. Причем, как говорит профессор Эмре Устундаг, болезнь заявит о себе вновь не через 25-30 лет, а через один-два года.

Врачи утверждают: во всем должна быть мера. Любая чрезмерно горячая или острая пища, газированные напитки через определенный период могут стать причиной перерождения нормальных клеток в раковые.

Рак полости рта, в частности, может быть спровоцирован вирусом ВПЧ (папилломы) — передается половым путем при оральном сексе. Пораженными могут оказаться ротовая полость, кончик язычка или миндалин, и впоследствии это приведет к злокачественному новообразованию.

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