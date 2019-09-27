КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в MegaPay

На крупнейшем форуме информационных технологий «КИТ-2019» компания MegaCom презентовала обновленную версию приложения MegaPay, которое дополнено возможностью получения порядка 20 госуслуг и сервисов, реализованных в рамках концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан».
В своем выступлении руководитель отдела цифрового маркетинга Нурлан уулу Керим отметил, что на сегодняшний день это наибольшее количество внедренных услуг в электронном виде через подобное мобильное приложение.
Теперь многочисленным пользователям MegaPay по всей стране доступны следующие 12 новых государственных услуг:
- АИС «Регистр транспортных средств»;
- сервис проверки наличия/отсутствия налоговой задолженности;
- информация о сумме налога за транспортные средства;
- выписка по выплатам в бюджет по ПИН;
- выписка по выплатам из бюджета по ПИН;
- сведения о паспортных данных граждан (серия и №);
- информация по предоставлению сведений ИНН;
- информация о получателе пенсии (с суммой);
- информация о периодах работы застрахованного лица (с суммой);
- актуальные фотографии граждан (ИНН);
- информация о статусе застрахованности по фонду ОМС;
- сведения о статусе водительских удостоверений (ПИН + № удостоверения).
Напомним, что еще 16 августа 2019 года компания MegaCom первой среди мобильных операторов страны запустила опцию цифрового концепта «Государство как платформа» совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики (ГКИТиС). Тогда в приложении MegaPay были реализованы пять госуслуг:
- оплата налога на авто;
- наличие документа в бюро находок;
- проверка аттестата о среднем образовании;
- проверка диплома о высшем образовании;
- оплата штрафов в рамках проекта «Безопасный город».
Подобная инициатива направлена на предоставление нового уровня удобства, комфорта для граждан страны при пользовании различного рода услугами. До конца текущего года и в течение следующего — 2020 года мобильный оператор связи совместно с государственными органами планирует внедрить порядка 100 госуслуг в мобильное приложение MegaPay.