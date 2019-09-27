КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в MegaPay

На крупнейшем форуме информационных технологий «КИТ-2019» компания MegaCom презентовала обновленную версию приложения MegaPay, которое дополнено возможностью получения порядка 20 госуслуг и сервисов, реализованных в рамках концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан».

В своем выступлении руководитель отдела цифрового маркетинга Нурлан уулу Керим отметил, что на сегодняшний день это наибольшее количество внедренных услуг в электронном виде через подобное мобильное приложение.

Теперь многочисленным пользователям MegaPay по всей стране доступны следующие 12 новых государственных услуг:

АИС «Регистр транспортных средств»;

сервис проверки наличия/отсутствия налоговой задолженности;

информация о сумме налога за транспортные средства;

выписка по выплатам в бюджет по ПИН;

выписка по выплатам из бюджета по ПИН;

сведения о паспортных данных граждан (серия и №);

информация по предоставлению сведений ИНН;

информация о получателе пенсии (с суммой);

информация о периодах работы застрахованного лица (с суммой);

актуальные фотографии граждан (ИНН);

информация о статусе застрахованности по фонду ОМС;

сведения о статусе водительских удостоверений (ПИН + № удостоверения).

Напомним, что еще 16 августа 2019 года компания MegaCom первой среди мобильных операторов страны запустила опцию цифрового концепта «Государство как платформа» совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики (ГКИТиС). Тогда в приложении MegaPay были реализованы пять госуслуг:

оплата налога на авто;

наличие документа в бюро находок;

проверка аттестата о среднем образовании;

проверка диплома о высшем образовании;

оплата штрафов в рамках проекта «Безопасный город».

Подобная инициатива направлена на предоставление нового уровня удобства, комфорта для граждан страны при пользовании различного рода услугами. До конца текущего года и в течение следующего — 2020 года мобильный оператор связи совместно с государственными органами планирует внедрить порядка 100 госуслуг в мобильное приложение MegaPay.