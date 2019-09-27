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Бизнес

КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в MegaPay

На крупнейшем форуме информационных технологий «КИТ-2019» компания MegaCom презентовала обновленную версию приложения MegaPay, которое дополнено возможностью получения порядка 20 госуслуг и сервисов, реализованных в рамках концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан».

В своем выступлении руководитель отдела цифрового маркетинга Нурлан уулу Керим отметил, что на сегодняшний день это наибольшее количество внедренных услуг в электронном виде через подобное мобильное приложение.

Теперь многочисленным пользователям MegaPay по всей стране доступны следующие 12 новых государственных услуг:

  • АИС «Регистр транспортных средств»;
  • сервис проверки наличия/отсутствия налоговой задолженности;
  • информация о сумме налога за транспортные средства;
  • выписка по выплатам в бюджет по ПИН;
  • выписка по выплатам из бюджета по ПИН;
  • сведения о паспортных данных граждан (серия и №);
  • информация по предоставлению сведений ИНН;
  • информация о получателе пенсии (с суммой);
  • информация о периодах работы застрахованного лица (с суммой);
  • актуальные фотографии граждан (ИНН);
  • информация о статусе застрахованности по фонду ОМС;
  • сведения о статусе водительских удостоверений (ПИН + № удостоверения).

Напомним, что еще 16 августа 2019 года компания MegaCom первой среди мобильных операторов страны запустила опцию цифрового концепта «Государство как платформа» совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики (ГКИТиС). Тогда в приложении MegaPay были реализованы пять госуслуг:

  • оплата налога на авто;
  • наличие документа в бюро находок;
  • проверка аттестата о среднем образовании;
  • проверка диплома о высшем образовании;
  • оплата штрафов в рамках проекта «Безопасный город».

Подобная инициатива направлена на предоставление нового уровня удобства, комфорта для граждан страны при пользовании различного рода услугами. До конца текущего года и в течение следующего — 2020 года мобильный оператор связи совместно с государственными органами планирует внедрить порядка 100 госуслуг в мобильное приложение MegaPay.
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