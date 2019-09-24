MegaCom запустил тарифную опцию «Социальная» специально для пенсионеров и ЛОВЗ

Являясь социально ответственной компанией, MegaCom заботится о своих абонентах и предлагает тарифы и услуги, положительно влияющие на жизнь различных категорий граждан. Специально для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья мобильный оператор запускает новую тарифную опцию «Социальная», которая предлагает ежедневные бесплатные 20 минут и 20 СМС-сообщений внутри сети.

Опция предоставляется в рамках тарифа «Стандарт», где отсутствует абонентская плата и другие платежи. Это поможет пенсионерам и людям с инвалидностью существенно сэкономить денежные средства и всегда оставаться на связи.

Подключить тарифную опцию «Социальная» можно в любом Центре продаж и обслуживания компании MegaCom по предъявлению абонентом соответствующего документа, подтверждающего его статус. В случае отсутствия самого абонента необходима доверенность со стороны пенсионера или человека с инвалидностью.