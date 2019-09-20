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Бизнес

MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы

Являясь социально ориентированной компанией и на постоянной основе поддерживая значимые проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, MegaCom намерен оказывать посильную помощь в благоустройстве Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи. Началом долгосрочного сотрудничества стала благотворительная акция по посадке саженцев на территории данного медучреждения, которая состоялась 20 сентября 2019 года.  

Генеральным директором компании MegaCom Акылбеком Жамангуловым, руководством больницы в лице главврача Гульнары Джанабиловой, а также сотрудниками мобильного оператора и медперсоналом было посажено около 100 саженцев павловнии и нескольких видов хвойных деревьев. Рядом с территорией больницы проходят оживленные центральные улицы с постоянным движением транспорта. Выхлопные газы сильно загрязняют воздух. Подарок в виде зеленых насаждений будет способствовать созданию комфортных условий для скорейшего выздоровления маленьких пациентов.

Посадка была произведена под детальным инструктажем специалистов для того, чтобы молодые саженцы хорошо прижились на новом месте, начали расти и уже в скором времени смогли порадовать всех своей красотой.

«Теперь наши маленькие пациенты вместе со своими родителями могут до и после завершения лечебных процедур погулять и поиграть среди деревьев. Мы будем заботиться о саженцах, наблюдать за тем, как они подрастают, как постепенно обретают силу и красоту, вместе с нашими маленькими детками. Администрация больницы выражает благодарность компании MegaCom за такой «зеленый оазис» в самом центре города»,  сказала главный врач Городской детской клинической больницы Гульнара Джанабилова.

Больница, в народе известная как Третья детская, является единственным медицинским учреждением в Бишкеке, оказывающим неотложную помощь детям от рождения до 17 лет.

«Целью сегодняшней акции является создание максимально комфортных условий для маленьких пациентов, их родителей и медперсонала Третьей детской больницы. Мы верим, что новая аллея, посвященная самому дорогому для всех нас — нашим детям — будет много лет радовать и станет достойным украшением территории больницы. Акция по посадке саженцев — это лишь начало нашего долгосрочного сотрудничества с администрацией больницы»,  отметил генеральный директор компании MegaCom Акылбек Жамангулов.

В рамках сотрудничества в ближайших планах мобильного оператора значится улучшение инфраструктуры больницы (освещения, оборудования), а также создание современной парковой зоны на территории детского медучреждения.
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MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
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