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Бизнес

В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области

С 24 по 27 сентября 2019 года в Бишкек приедет делегация новосибирских экспортеров, которые работают в сферах пищевой промышленности, биотехнологий и биофармацевтики.

В рамках бизнес-миссии представители новосибирских компаний проведут деловые переговоры с бизнес-сообществом Кыргызской Республики, сотрудниками мэрии столицы и торгового представительства Российской Федерации в КР, а также продемонстрируют отраслевому коммьюнити широкий спектр технологических новинок и эксклюзивных продуктов собственной разработки, не имеющих аналогов в мире.

В мероприятиях бизнес-миссии примут участие крупные компании региона, такие как Новосибирский приборостроительный завод, «Скан Аэро», «Росветфарм», «ВердаТерра», «Химсервис», «Био-Веста», «Микопро», «Ренессанс ВИД», «ЗетГен», «Бротех».


24 сентября в 14.00 в отеле Smart Hotel Bishkek (Holiday) новосибирские экспортеры проведут презентацию своих инновационных продуктов, а также обсудят с потенциальными партнерами и заказчиками возможности сотрудничества на В2В-площадке «Биржа деловых контактов».

25 сентября предприниматели из Новосибирска посетят IV Международный форум «Евразийская неделя — 2019», а также республиканскую выставку «АгроТехЭкспо — 2019».

27 сентября запланированы посещение II Российско-Кыргызского бизнес-форума и закрытие IV Международного форума «Евразийская неделя — 2019».
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