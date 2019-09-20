В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области

С 24 по 27 сентября 2019 года в Бишкек приедет делегация новосибирских экспортеров, которые работают в сферах пищевой промышленности, биотехнологий и биофармацевтики.



В рамках бизнес-миссии представители новосибирских компаний проведут деловые переговоры с бизнес-сообществом Кыргызской Республики, сотрудниками мэрии столицы и торгового представительства Российской Федерации в КР, а также продемонстрируют отраслевому коммьюнити широкий спектр технологических новинок и эксклюзивных продуктов собственной разработки, не имеющих аналогов в мире.



В мероприятиях бизнес-миссии примут участие крупные компании региона, такие как Новосибирский приборостроительный завод, «Скан Аэро», «Росветфарм», «ВердаТерра», «Химсервис», «Био-Веста», «Микопро», «Ренессанс ВИД», «ЗетГен», «Бротех».

24 сентября в 14.00 в отеле Smart Hotel Bishkek (Holiday) новосибирские экспортеры проведут презентацию своих инновационных продуктов, а также обсудят с потенциальными партнерами и заказчиками возможности сотрудничества на В2В-площадке «Биржа деловых контактов».



25 сентября предприниматели из Новосибирска посетят IV Международный форум «Евразийская неделя — 2019», а также республиканскую выставку «АгроТехЭкспо — 2019».



27 сентября запланированы посещение II Российско-Кыргызского бизнес-форума и закрытие IV Международного форума «Евразийская неделя — 2019».