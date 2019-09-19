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Бизнес

MegaCom приглашает на Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road

Активно поддерживая спорт и здоровый образ жизни, компания MegaCom выступает информационным партнером Бишкекского международного полумарафона RUN the Silk Road и приглашает всех желающих принять участие в этом масштабном мероприятии, которое стартует 22 сентября 2019-го в столице у физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром».

Полумарафон призван объединить профессиональных спортсменов и просто людей с активной жизненной позицией. Он способствует развитию легкоатлетического движения в стране и привлекает иностранных туристов в Кыргызстан. В этом году ожидается многократное увеличение числа любителей бега из других государств мира.

Запланирован забег на различные дистанции с призовыми местами как в абсолютном зачете, так и в категориях. Участникам на выбор будут предоставлены дистанции 3 км, 10 км, 21 км и скандинавская ходьба. Сильнейшие марафонцы в каждой категории получат денежные и поощрительные призы, в том числе и от компании MegaCom.

Станьте частью осеннего события — регистрация доступна по ссылке:​ http://runthesilkroad.com/zayavkabishkek/.

MegaCom за спорт и здоровый образ жизни!
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