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Бизнес

MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom

Больше не нужно каждый раз платить отдельно за кабельное телевидение, мобильную связь и домашний безлимитный интернет! Компания MegaCom предлагает альтернативу — новый тариф MegaHome*, с которым все самое необходимое включено в одно выгодное предложение. Если вы цените удобство, качество и экономию на услугах связи без ограничения их использования, то это комплексное решение именно для вас.

Что вы получаете?

  • более 120 ТВ-каналов в отличном качестве;
  • домашний безлимитный интернет до 20 Мбит/с;
  • две SIM-карты с бесплатными звонками между номерами, 5 тысяч минут внутри сети, а также 35 гигабайт дневного трафика и ночной безлимитный интернет без ограничений скорости.

Преимущества MegaHome

  • Оплата производится с одного мобильного номера. Достаточно пополнить единый счет на 1 тысячу 490 сомов в месяц и больше не беспокоиться об оплате.
  • Оптимальный ТВ-пакет, идеально подходящий любой семье. Он включает информационно-развлекательные, детские, музыкальные, фильмовые, познавательные и другие каналы. Для безопасного просмотра предусмотрена бесплатная функция «Родительский контроль», которую можно активировать нажатием одной кнопки.
  • Высокое качество предоставляемых услуг: телеканалы в формате HD, высокоскоростной интернет, бесперебойная мобильная связь.

Как подключить тарифное предложение?

  • зайти на сайт megahome.kg, где находится информация о тарифе и электронная заявка на подключение. При оформлении заявки необходимо указать ФИО, домашний адрес и контактные данные;
  • для того чтобы активировать тариф, также можно обратиться по номеру 0555008000 или 8000 (для абонентов MegaCom).

MegaHome — отличное решение для всей семьи!

* Тарифное предложение действует для физических лиц, проживающих в многоквартирных домах Бишкека, Оша и Чуйской области, где есть техническая возможность подключения.

Технический партнер — ОсОО «Акнет», лиц. ГАС КР № 17-0110-КР, № 00-110-КР, 14-1090-КР.
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