Новый MegaStore в Канте дарит «золотые» номера в коде 999 и скидки на смартфоны

Завтра, 10 сентября 2019 года, свои двери торжественно распахнет MegaStore в Канте по адресу: улица Ленина, 89. Удобное расположение и график работы нового офиса продаж делают его максимально доступным для многочисленных жителей и гостей города.

Традиционно по случаю открытия посетителей MegaStore ждут скидки, подарки и приятные бонусы!

С 10 по 12 сентября 2019 года вы можете приобрести смартфоны Huawei по сниженной стоимости. Акция действует на следующие модели:

Huawei Y7 2019 (3+32) за 9 тысяч 990 сомов (вместо 10 тысяч 990 сомов);

Huawei Y6 2019 (2+32) за 7 тысяч 990 сомов (вместо 8 тысяч 990 сомов);

Huawei P30 Lite за 17 тысяч 590 сомов (вместо 18 тысяч 590 сомов);

Также в течение трех дней при приобретении любой модели телефона на сумму свыше 5 тысяч сомов абоненту предоставляется номер категории «золото» в коде 999 БЕСПЛАТНО.

Кроме этого, в MegaStore можно приобрести любой понравившийся смартфон в рассрочку без первоначального взноса и переплаты.

Подробности на страницах компании в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальных сайтах megacom.kg и ms.kg.