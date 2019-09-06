Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore

Теперь приобрести новый и современный смартфон стало еще выгоднее: во всех офисах MegaStore в рамках акции «Снижение цен» действуют скидки на популярные аппараты.

Выбирайте свою модель смартфона и не откладывайте покупку на потом!

К примеру, Huawei P30 Pro можно приобрести за 62 тысячи 990 сомов (вместо 67 тысяч), многофункциональный Xiaomi MI A2 со скидкой обойдется в 10 тысяч 790 сомов (старая цена — 11 тысяч 890), а флагман Samsung Galaxy A70 — в 24 тысячи 790 сомов (старая цена — 26 тысяч 190).

К телефонам можно приобрести нужные аксессуары, а специалисты MegaStore помогут подобрать и подключить выгодный тариф с учетом ваших личных предпочтений.

Кроме этого, можно легко и быстро оформить рассрочку от трех до шести месяцев. Для этого нужны всего два документа: паспорт и справка о заработной плате за последние шесть месяцев или выписка из банка о начислениях за последние шесть месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР).

Приходите в MegaStore и совершайте приятные и выгодные покупки!

Подробная информация, адреса и график работы офисов на официальном сайте ms.kg.